В Черном море находятся корабли России, с готовыми к атаке 8 крылатыми ракетами, - Гуменюк.

На дежурстве российские корабли, с которых вчера атакована Украина

Сейчас в Черном море корабельная группировка россии составляет 9 единиц. Среди которых 2 ракетоносителя, один надводный и другой надводный. Общий залп которых 8 "Калибров".

Об этом сообщила в эфире телемарафона представитель Сил обороны Юга Украины.

Спикер напомнила, что у россиян есть ракетоносители, которые сейчас находятся в пунктах базирования. Для боевой подготовки этих кораблей требуется всего 2-3 часа.

"Мы наблюдаем неуверенность у врага относительно количества этих ракет. Поскольку по нашей информации, они пытаются подвозить запасы "Калибров" из Севастополя. Вероятно их не хватает", — рассказала спикер.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что пополнение запасов у россиян неинтенсивно. Ведь производство хоть и не остановлено полностью, но существенно подвергается санкциям.

"Это говорит о том, что скорость восстановления запаса не такая, как они бы хотели. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество "Калибров" у них осталось на уровне около 20%", — сказала Наталья Гуменюк.

В субботу, 18 февраля, российские оккупанты совершили нетипичную атаку. Они запустили всего четыре ракеты, две из которых были уничтожены средствами украинской противовоздушной обороны. С чем может быть связано изменение тактики ракетных ударов России, — читать здесь.

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