В Черном море находятся корабли России, с готовыми к атаке 8 крылатыми ракетами, - Гуменюк.

В Черном море россия держит ракетоносители, но "Калибров" не хватает, — Гуменюк
Сейчас в Черном море корабельная группировка россии составляет 9 единиц. Среди которых 2 ракетоносителя, один надводный и другой надводный. Общий залп которых 8 "Калибров".
Об этом сообщила в эфире телемарафона представитель Сил обороны Юга Украины.
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Спикер напомнила, что у россиян есть ракетоносители, которые сейчас находятся в пунктах базирования. Для боевой подготовки этих кораблей требуется всего 2-3 часа.
"Мы наблюдаем неуверенность у врага относительно количества этих ракет. Поскольку по нашей информации, они пытаются подвозить запасы "Калибров" из Севастополя. Вероятно их не хватает", — рассказала спикер.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что пополнение запасов у россиян неинтенсивно. Ведь производство хоть и не остановлено полностью, но существенно подвергается санкциям.
"Это говорит о том, что скорость восстановления запаса не такая, как они бы хотели. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество "Калибров" у них осталось на уровне около 20%", — сказала Наталья Гуменюк.
В субботу, 18 февраля, российские оккупанты совершили нетипичную атаку. Они запустили всего четыре ракеты, две из которых были уничтожены средствами украинской противовоздушной обороны. С чем может быть связано изменение тактики ракетных ударов России, — читать здесь.
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