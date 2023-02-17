В ОК "Південь" продемонстрували ілюстрацію котів, як символів війни

Українські митці надихають на перемогу

Сьогодні, 17 лютого, в Європі відзначається день кота. З нагоди свята опублікували картини котів у вигляді символів війни.

Фото опублікували на сторінці facebook в ОК "Південь".

Автор зображень Анна Тітова. Вола намалювала кота з джавеліном, домашнього кіберкота та чотирилапого, що посилає крейсер "Москва" у відомому напрямку.

Також автор зобразила мати-захисницю, яка готова на все заради своїх дітей. Є й окремо присвячений малюнок місту-герою Харкову та медикам, які щодня рятують наших воїнів.

Нагадаємо, мурал із зображенням кота також став символом спротиву. Слідом за Одесою та Харковом мурали із зображенням патріотичних котів з’явились в Миколаєві. Навіть постійні обстріли міста-героя не зупинили художників. Цього разу зобразили досить символічний малюнок, на якому кремль закопують під землю.

Додамо, українська організація UAnimals представила серію робіт, виконаних штучним інтелектом. На цих картинах представлені тварини, які можуть зникнути в Україні внаслідок російської агресії.