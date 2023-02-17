В ОК "Юг" продемонстрировали иллюстрацию кошек как символов войны

Украинские художники вдохновляют победу

Сегодня, 17 февраля, в Европе отмечается день кота. По случаю праздника были опубликованы картины кошек в виде символов войны.

Фото опубликовали на странице facebook в ОК "Юг".

Автор изображений Анна Титова. Вола нарисовала кота с джавелином, домашнего кибер кота и четырехлапого, посылающего крейсер моква в известном направлении.

Также автор изобразила мать защитницу, готовую на все ради своих детей. Есть и отдельно посвященный рисунок городу герою Харькову и медикам, ежедневно спасающим наших воинов.

Напомним, мурал с изображением кота также стал символом сопротивления. Вслед за Одессой и Харьковом муралы с изображением патриотических кошек появились в Николаеве. Даже постоянные обстрелы города-героя не остановили художников. На этот раз изобразили символический рисунок, на котором кремль закапывают под землю.

Украинская организация UAnimals представила серию работ, выполненных искусственным интеллектом. На этих картинах представлены животные, которые могут исчезнуть в Украине в результате российской агрессии.