Після обстрілу Очакова в лікарнях перебуває понад дві сотні миколаївців.

12 осіб отримали допомогу амбулаторно

Окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. Дуже страждає Очаків, який територіально близько розташований до окупованої Херсонщини. Після нічного обстрілу цивільних у лікарнях знаходиться понад дві сотні людей.

Про це написала голова Миколаївської ОВА Ганна Замазєєва.

"Окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Учора прильоти снарядів РСЗВ були зафіксовані на території Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки. Станом на сьогодні у миколаївських лікарнях перебуває 225 громадян. Ще 12 отримали допомогу амбулаторно”, — йдеться у повідомленні.

Обстріл Очакова

"Сьогодні близько 05:30 окупанти знову обстріляли Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, через що сталася пожежа. Повідомлення про потерпілих не надходили", — написав очільник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За інформацією місцевих ЗМІ, снаряди, яким обстріляли будинки мирних людей в Очакові, були схожі на термітні. Така зброя під забороною міжнародного гуманітарного права. Проте поки очікується офіційний коментар щодо застосування цієї зброї росіянами.

Нагадаємо, російські війська стягують на Кінбурнську косу у Миколаївській області певні види озброєння, зокрема, РСЗВ. Таким чином вони намагаються поцілити в район Очакова і по узбережжю протилежному до Дніпровського лиману.