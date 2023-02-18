Після обстрілу Очакова в лікарнях перебуває понад дві сотні миколаївців.

В лікарнях Миколаївщини перебуває 225 жителів, постраждалих від обстрілів росіян
Окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. Дуже страждає Очаків, який територіально близько розташований до окупованої Херсонщини. Після нічного обстрілу цивільних у лікарнях знаходиться понад дві сотні людей.
Про це написала голова Миколаївської ОВА Ганна Замазєєва.
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"Окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Учора прильоти снарядів РСЗВ були зафіксовані на території Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки. Станом на сьогодні у миколаївських лікарнях перебуває 225 громадян. Ще 12 отримали допомогу амбулаторно”, — йдеться у повідомленні.
Обстріл Очакова
"Сьогодні близько 05:30 окупанти знову обстріляли Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, через що сталася пожежа. Повідомлення про потерпілих не надходили", — написав очільник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.
За інформацією місцевих ЗМІ, снаряди, яким обстріляли будинки мирних людей в Очакові, були схожі на термітні. Така зброя під забороною міжнародного гуманітарного права. Проте поки очікується офіційний коментар щодо застосування цієї зброї росіянами.
Нагадаємо, російські війська стягують на Кінбурнську косу у Миколаївській області певні види озброєння, зокрема, РСЗВ. Таким чином вони намагаються поцілити в район Очакова і по узбережжю протилежному до Дніпровського лиману.