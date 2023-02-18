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В лікарнях Миколаївщини перебуває 225 жителів, постраждалих від обстрілів росіян

18 лютого 2023 18:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Після обстрілу Очакова в лікарнях перебуває понад дві сотні миколаївців.
12 осіб отримали допомогу амбулаторно
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. Дуже страждає Очаків, який територіально близько розташований до окупованої Херсонщини. Після нічного обстрілу цивільних у лікарнях знаходиться понад дві сотні людей. 

Про це написала голова Миколаївської ОВА Ганна Замазєєва.  

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"Окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Учора прильоти снарядів РСЗВ були зафіксовані на території Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки. Станом на сьогодні у миколаївських лікарнях перебуває 225 громадян. Ще 12 отримали допомогу амбулаторно”, — йдеться у повідомленні. 

Обстріл Очакова

"Сьогодні близько 05:30 окупанти знову обстріляли Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, через що сталася пожежа. Повідомлення про потерпілих не надходили", — написав очільник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За інформацією місцевих ЗМІ, снаряди, яким обстріляли будинки мирних людей в Очакові, були схожі на термітні. Така зброя під забороною міжнародного гуманітарного права. Проте поки очікується офіційний коментар щодо застосування цієї зброї росіянами.

Нагадаємо, російські війська стягують на Кінбурнську косу у Миколаївській області певні види озброєння, зокрема, РСЗВ. Таким чином вони намагаються поцілити в район Очакова і по узбережжю протилежному до Дніпровського лиману.

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