После обстрела Очакова в больницах находятся более двухсот николаевцев.

12 человек получили помощь амбулаторно

Кафиры продолжают терроризировать Николаевщину . Очень страдает Очаков, территориально близко расположенный к оккупированной Херсонщине. После ночного обстрела гражданских в больницах находится более двухсот человек.

Об этом написала глава Николаевской ОВО Анна Замазеева.

"Оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области. Вчера прилеты снарядов РСЗО были зафиксированы на территории Очаковской общины. Повреждены жилые дома. По состоянию на сегодняшний день в николаевских больницах находятся 225 граждан. Еще 12 получили помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.

Обстрел Очакова

"Сегодня около 05:30 кафиры снова обстреляли Очаков. Вражеские снаряды попали в жилые дома, из-за чего произошел пожар. Сообщения о пострадавших не поступали", — написал глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

По информации местных СМИ, снаряды, которым обстреляли дома мирных людей в Очакове, походили на термитные. Таково оружие под запретом международного гуманитарного права. Однако пока ожидается официальный комментарий по применению этого оружия россиянами.

Напомним, российские войска стягивают на Кинбурнскую косу в Николаевской области определенные виды вооружения, в частности, РСЗО. Таким образом они пытаются попасть в район Очакова и по побережью противоположному Днепровскому лиману.