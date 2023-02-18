После обстрела Очакова в больницах находятся более двухсот николаевцев.

В больницах Николаевской области находятся 225 жителей, пострадавших от обстрелов россиян
Кафиры продолжают терроризировать Николаевщину . Очень страдает Очаков, территориально близко расположенный к оккупированной Херсонщине. После ночного обстрела гражданских в больницах находится более двухсот человек.
Об этом написала глава Николаевской ОВО Анна Замазеева.
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"Оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области. Вчера прилеты снарядов РСЗО были зафиксированы на территории Очаковской общины. Повреждены жилые дома. По состоянию на сегодняшний день в николаевских больницах находятся 225 граждан. Еще 12 получили помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.
Обстрел Очакова
"Сегодня около 05:30 кафиры снова обстреляли Очаков. Вражеские снаряды попали в жилые дома, из-за чего произошел пожар. Сообщения о пострадавших не поступали", — написал глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
По информации местных СМИ, снаряды, которым обстреляли дома мирных людей в Очакове, походили на термитные. Таково оружие под запретом международного гуманитарного права. Однако пока ожидается официальный комментарий по применению этого оружия россиянами.
Напомним, российские войска стягивают на Кинбурнскую косу в Николаевской области определенные виды вооружения, в частности, РСЗО. Таким образом они пытаются попасть в район Очакова и по побережью противоположному Днепровскому лиману.