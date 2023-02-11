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Збитки на 1,5 млн гривень: екоінспекція про ракетний обстріл університету в Миколаєві

11 лютого 2023 12:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Держекоінспекція підрахувала збитки обстрілу росіянами національного університету в Миколаєві, - деталі.
Влітку росіяни обстріляли ракетами навчальний заклад двічі
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Корпуси одного з найбільших навчальних закладів Миколаєва повністю знищили росіяни. За попередніми підрахунками, сума збитків перевищила півтора мільйона гривень.

Про це повідомляють фахівці екологічної інспекції південно-західного регіону.  

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15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів було зруйновано корпуси  Національного університету імені В. А. Сухомлинського. Держекоінспекція пів року проводила розрахунок завданих збитків.

"Розрахунок проведено на підставі "Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану", затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають фахівці інспекції, встановлено, що будівельним сміттям через руйнування, засмічено земельну ділянку площею 35 430 квадратних метрів. Сам розмір збитку становить 1 455,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Миколаївщині дві частини однієї громади найближчим часом з’єднають мостом на деокупованій території. Це не перший об’єкт інфраструктури, який відновили після відходу військ рф.

Зазначимо, що міжнародні партнери України братимуть участь у її відбудові. Так, Італійський Університет Каттанео (LIUC) приєднався до міжнародної команди фахівців, які працюють над проєктом післявоєнної відбудови Миколаєва. Загалом робоча група #UN4Mykolaiv об’єднує 16 агентств та програм ООН.

Знаменитий актор і телеведучий Сергій Притула побував у Херсоні та Миколаєві. Про підсумки та враження волонтер поділився з одеськими журналістами. Він запевнив, що запити з забезпечення військових підрозділів зростають, закрити їх силами волонтерського руху. Областям-сусідам необхідне збільшення гуманітарної допомоги.

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