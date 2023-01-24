Закрити запити військових силами волонтерського руху, Міністерства Оборони та міжнародних партнерів зараз дуже важко

Невдовзі Фонд Сергія Притули відкриє два великі збори

Знаменитий актор і телеведучий Сергій Притула побував у Херсоні та Миколаєві. Про підсумки та враження волонтер поділився з одеськими журналістами. Він запевняє, що запити з забезпечення військових підрозділів зростають, закрити їх силами волонтерського руху, Міністерства оборони та міжнародних партнерів зараз дуже важко. Складна економічна ситуація прямо впливає на спроможність фонду працювати.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.

Гострі потреби армії

Зараз основними "гарячими" точками є Запоріжжя, Соледар.— Бахмут на Донбасі. Гуманітарного забезпечення потребує південь Дніпра, Херсонщина та Миколаїв. За словами волонтера, потреби залежать від роду військ, ділянки фронту і завдань, які ставляться командуванням.

"Постійного насичення потребує колісна техніка, бо колеса січуться, дрони ближньої дії та катастрофічна нестача приладів нічного бачення. Наш фонд контрактує їх партіями по 100-150 одиниць. Великою кількістю їх доставляти неможливо, а розбирається воно дуже швидко", — каже Сергій Притула.

Актор зазначає: 352 млн гривень, котрі було зібрано у рамках акції "На помсту", витратили на 4500 дронів різної дальності, але їх наразі не вистачає. Законтрактовані дрони "Камікадзе" надходять у використання, але прозвітувати, скільки й кому, неможливо у цілях безпеки.

Сергій наголошує на тому, що "Мавіки" й ті ж пікапи не входять у номенклатуру Міноборони, тому вся ця техніка потрапляє до військових на фронт лише від волонтерів. Також за відсутності ліцензії робити операції з забезпечення армії військовою технікою силами фонду вдалося відновлювати нашу пошкоджену техніку та трофеї російського виробництва.

"Вдалося повернути на поле бою півтора десятка танків Т-72, БТР-80, навіть РСЗО "Ураган". Дали клич військовим і зараз ремонтуємо п’ять МТ-ЛБ, на черзі шоста. Неправду це виходять недорого — 15-25 тисяч доларів на повернення танку в бій, як на мене, це хороша історія", — розповідає Сергій.

Українці не багатшають під час війни

Війна втомлює українців, зокрема фінансово. Завдяки донатам звичайних людей вдається закривати мільйонні збори та підтримувати Збройні сили Україні. За словами волонтера, збільшення благодійних внесків від цивільних можна помітити одразу після масштабних обстрілів.

"В такий спосіб люди скеровують свою лють. Ми еволюціонуємо в плані співпраці з міжнародними фондами. Якщо глобально, то справи у всіх волонтерських ініціатив йшли б значно краще, якби самі волонтери не сприймали його, як конкурентне середовище. Нам не вистачає синергії, так справи у нас йшли б на краще", — каже Сергій Притула.

Притула додав, що він готує два великі збори з різницею у два місяці. Найімовірніше, що оголосять їх вже цієї весни. Наразі фонд закриває кейс з бронетехнікою з Великої Британії та шукає партнерів з гуманітарного напряму.