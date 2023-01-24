Закрыть запросы военных силами волонтерского движения, Министерства Обороны и международных партнеров сейчас очень тяжело

Вскоре Фонд Сергея Притулы откроет два больших сбора

Знаменитый актер и телеведущий Сергей Притула побывал в Херсоне и Николаеве. Об итогах и впечатлениях волонтер поделился с одесскими журналистами. Он уверяет, что запросы по обеспечению военных подразделений растут, закрыть их силами волонтерского движения, Министерства обороны и международных партнеров сейчас очень сложно. Сложная экономическая ситуация оказывает прямое влияние на способность фонда работать.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

Острые нужды армии

Сейчас основными "горячими" точками являются Запорожье, Соледар — Бахмут на Донбассе. В гуманитарном обеспечении нуждается юг Днепра, Херсонщина и Николаев. По словам волонтера, потребности зависят от рода войск, участков фронта и задач, которые ставятся командованием.

"Постоянного насыщения требует колесная техника, потому что колеса секутся, дроны ближнего действия и есть катастрофическая нехватка приборов ночного видения. Наш фонд контрактует их партиями по 100-150 единиц. Большим количеством их доставлять невозможно, а разбирается оно очень быстро", — говорит Сергей Притула.

Актер отмечает: 352 млн гривен, собранных в рамках акции "На помсту", потратили на 4500 дронов разной дальности, но их пока не хватает. Законтрактованные дроны "Камикадзе" поступают в использование, но отчитаться, сколько и кому, невозможно в целях безопасности.

Сергей отмечает, что "Мавики" и те же пикапы не входят в номенклатуру Минобороны, поэтому вся эта техника попадает к военным на фронт только от волонтеров. Также в отсутствие лицензии делать операции по обеспечению армии военной техникой, силами фонда удалось восстанавливать нашу поврежденную технику и трофеи российского производства.

"Удалось вернуть на поле боя полтора десятка танков Т-72, БТР-80, даже РСЗО "Ураган". Дали зов военным и сейчас ремонтируем пять МТ-ЛБ, на очереди шестая. На самом дле это выходит недорого — 15-25 тысяч долларов на возвращение танка в бой, мне кажется, это хорошая история" , — рассказывает Сергей.

Украинцы не богатеют во время войны

Война утомляет украинцев, в том числе финансово. Благодаря донатам обычных людей удается закрывать миллионное собрание и поддерживать Вооруженные силы Украины. По словам волонтера, увеличение благотворительных взносов от гражданских можно заметить сразу после масштабных обстрелов.

"Таким образом люди направляют свою ярость. Мы эволюционируем в плане сотрудничества с международными фондами. Если глобально, то дела у всех волонтерских инициатив шли бы гораздо лучше, если бы сами волонтеры не воспринимали его как конкурентную среду. Нам не хватает синергии, так дела у нас шли бы к лучшему", — говорит Сергей Притула.

Притула добавил, что он готовит два больших сбора с разницей в два месяца. Скорее всего, объявят их уже этой весной. В настоящее время фонд закрывает кейс с бронетехникой из Великобритании и ищет партнеров по гуманитарному направлению.