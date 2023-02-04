42-метровий міст добудовують на деокупованій Миколаївщині, як люди живуть без нього, - читати тут.

На деокупованій Миколаївщині завершують будівництво 42-метрового мосту, — Держспецтрансслужба
Дві частини однієї громади найближчим часом з’єднають мостом на території деокупованої Миколаївщини. Це не перший об’єкт інфраструктури, який відновили після відходу військ рф.
Про це заявили в Державній спеціальній службі транспорту.
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"Мостовики виконують забивку паль на пальовому полі. Вже зроблено дві опалубки, дві залиті бетоном і третя готується під заливку. Процес роботи — безперервний. Поставлені завдання і терміни виконання. Тому працюють оперативно, злагоджено, без простою, бетонуючи палі паралельно з двох берегів", — розповів командир мостової роти, капітан Євгеній Сугак.
Зараз бригада на Миколаївщині вже побудувала до 10 мостів. Для пришвидшення процесу працює спецтехніка, а саме універсальний палебійний агрегат, екскаватор та вантажні автомобілі.
"Підвозиться ґрунт, будівельні матеріали, будівництво триває за планом. Зі свого боку місцева влада допомагає необхідними розхідними матеріалами. Налагоджена тісна співпраця між військовими та будівельниками. Адже це вже не перший об’єкт, який будується в даному регіоні. Поки триває будівництво, людей та військовослужбовців з берега на берег доставляють моторним човном. Так військовослужбовці мостобудівельного підрозділу налагодили транспортне сполучення", — додає капітан.
Зазначимо, що міжнародні партнери України братимуть участь у її відбудові. Так, Італійський Університет Каттанео (LIUC) приєднався до міжнародної команди фахівців, які працюють над проєктом післявоєнної відбудови Миколаєва. Загалом робоча група #UN4Mykolaiv об’єднує 16 агентств та програм ООН.
Знаменитий актор і телеведучий Сергій Притула побував у Херсоні та Миколаєві. Про підсумки та враження волонтер поділився з одеськими журналістами. Він запевнив, що запити з забезпечення військових підрозділів зростають, закрити їх силами волонтерського руху. Областям-сусідам необхідне збільшення гуманітарної допомоги.