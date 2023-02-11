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Знову за парти: з понеділка одеські школярі повертаються з вимушених канікул

11 лютого 2023 11:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одеські школярі повертаються з вимушених канікул: подробиці.
Школи працюватимуть у звичному режимі
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

 

Через дефіцит електромережі одеські школярі вимушено були піти на канікули до кінця цього тижня. Зараз ситуація вже покращилась тому діти вертаються до звичного графіку з 13 лютого.

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Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради. 

Робота шкіл

Протягом тижня за рішенням адміністрації, очні заняття проводили тільки ті школи у яких було світло. З понеділка прийнято рішення навчання відновити у звичному режимі у всіх навчальних закладах. Керівництво установи має проінформувати батьків щодо ситуації у конкретній школі.

Як працюватимуть дитсадки

Дитячі садки попри складну ситуацію з електрикою, відновили свою роботу ще 8 лютого. Усі установи були забезпечені підвезенням готової їжі.

"Ми організували приготування і доставлення з тих закладів, де світло є, дякую колегам за оперативність і вміння знайти вихід у надскладній ситуації", — зазначила  директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. 

Що варто знати батькам школярів

Цього року як альтернативу ЗНО для випускників знову проведуть національний мультипредметний тест — у вдосконаленому форматі. Так само для школярів 4-х і 9-х класів скасували державну підсумкову атестацію. 

Також зазначимо, що цього семестру, так само як і минулого, одеські школярі вчитимуться у змішаному форматі, який кожен обирає індивідуально. Відповідне рішення приймають самі учні з батьками.

Наразі у змішаній формі в Одесі працюють 56 шкіл. Це пов'язано з наявністю укриття у закладах освіти. Але їхня кількість має збільшуватися, якщо у цьому буде потреба батьків та дітей.

Зазначимо, освітяни також суттєво допомагають українським бійцям у війні з агресором. Одеські школярі до Водохреща та готували у лікарнях міста смачні вареники, узвар та пекли запашні калачі.

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