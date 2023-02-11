Одесские школьники возвращаются с вынужденных каникул: подробности.

Школы будут работать в обычном режиме

Из-за дефицита электроснабжения одесские школьники вынуждены были уйти на каникулы до конца этой недели. Сейчас ситуация улучшилась, так что дети возвращаются к привычному графику с 13 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Работа школ

В течение недели по решению администрации, очные занятия проводили только те школы, в которых был свет. С понедельника принято решение возобновить обучение в обычном режиме во всех учебных заведениях. Руководство учреждений должно проинформировать родителей о ситуации в конкретной школе.

Как будут работать детсады

Детские сады, несмотря на сложную ситуацию с электричеством, возобновили свою работу еще 8 февраля. Все учреждения были обеспечены подвозом готовой еды.

"Мы организовали приготовление и доставку из тех заведений, где свет есть, спасибо коллегам за оперативность и умение найти выход в сверхсложной ситуации", — отметила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Что следует знать родителям школьников

В этом году в качестве альтернативы ВНО для выпускников снова проведут национальный мультипредметный тест — в усовершенствованном формате. Также для школьников 4-х и 9-х классов отменили государственную итоговую аттестацию.

Напомним, что в этом семестре, как и в прошлом, одесские школьники будут учиться в смешанном формате. Соответствующее решение принимают сами учащиеся с родителями.

В настоящее время в смешанной форме в Одессе работают 56 школ. Это связано с наличием укрытия в учебных заведениях. Но их количество должно увеличиваться, если это потребует родителей и детей.

Отметим, педагоги также существенно помогают украинским бойцам в войне с агрессором. Одесские школьники к Крещению и готовили в больницах города вкусные вареники, компот и пекли душистые калачи.