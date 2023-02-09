Світло в Одесі будуть давати довше

В регіоні діють екстрені відключення світла

Ремонтні роботи на електромережі випереджають графіки. Тож позитивний результат мешканці Одеси та Одеського району відчують вже 9 лютого.

Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Нам вдалося виконати певний обсяг робіт, який дозволив уже надвечір середи подати більше електроенергії в регіон. Через аварію, що сталася 4 лютого, Одеса та Одеський район мали найбільші обмеження мережного характеру. Нам вдалося значно покращити ситуацію, і зараз поступово в Одесу та Одеський район подаватимуться все більші обсяги електроенергії", — запевнив Володимир Кудрицький.

Ситуація з електрикою в Одесі

Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.

5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також вчора, 6 лютого, до міста прибуло 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволить розвантажити електричну мережу.

Де зарядити гаджет

Попит на відвідування пунктів незламності різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Наразі у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.