Свет в Одессе будут давать длиннее

В регионе действуют экстренные отключения света

Ремонтные работы в электросети опережают графики. Так что положительный результат жители Одессы и Одесского района почувствуют уже 9 февраля.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Нам удалось выполнить определенный объем работ, который позволил уже к вечеру среды подать больше электроэнергии в регион. Из-за произошедшей 4 февраля аварии Одесса и Одесский район имели наибольшие ограничения сетевого характера. Нам удалось значительно улучшить ситуацию, и сейчас постепенно в Одессу и Одесский район будут подаваться все большие объемы электроэнергии", — заверил Владимир Кудрицкий.

Ситуация с электричеством в Одессе

После ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.

5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.

Где зарядить гаджет

Спрос на посещение пунктов несокрушимости резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме. В городе уже более 300 пунктов, поэтому одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Напомним, из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.