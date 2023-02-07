Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Критичну інфраструктуру під'єднають до генераторів до кінця тижня: як це вплине на життя одеситів arrow

Критичну інфраструктуру під'єднають до генераторів до кінця тижня: як це вплине на життя одеситів

7 лютого 2023 16:05
оновлено: 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Критичну інфраструктуру під'єднають до генераторів до кінця тижня
До кінця тижня одесити мають відчути покращення ситуації в енергосистемі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району буде переведено на генератори. Орієнтовно роботи мають закінчити до кінця тижня. Після цього зможуть певну частину потужностей подавати до помешкань.

Про це під час брифінгу заявив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник начальника обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Читайте також:

"Після цього (ред. — підключення критичної інфраструктури до генераторів) ми зможемо вивільнити певну частину потужностей і подавати до помешкань. Лише тоді мова йтиме про те, що спочатку буде можливий до кінця тижня графік, дві години є електроенергія, вісім немає, а потім, можливо, графіки стануть більш сприятливими для комфортного життя одеситів", — повідомив Братчук.

Також речник ОВА додав що наприкінці цього тижня одесити відчують, що ситуація покращиться. Втім існує висока ймовірність нових ракетних ударів. 

Нагадаємо, понад 550 тисяч побутових абонентів Одеси та району залишилися без електропостачання через аварію. Однак майже половину вже заживили. 

"Ключовий момент — це те, що 3 і 4 лютого буквально протягом доби відбулося дві аварійні ситуації, які переросли в значні аварії на цих об’єктах, які належать Укренерго. Ці об’єкти живили саме місто Одеса та Одеський район", — додав Братчук. 

Зазначимо, через холодну погоду в Україні зростає споживання електроенергії. У Києві та Одесі вже введені аварійні відключення.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:02

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

None 9 Лютий 13:53

В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

None 9 Лютий 13:07

Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB