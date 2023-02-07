Критичну інфраструктуру під'єднають до генераторів до кінця тижня

До кінця тижня одесити мають відчути покращення ситуації в енергосистемі

Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району буде переведено на генератори. Орієнтовно роботи мають закінчити до кінця тижня. Після цього зможуть певну частину потужностей подавати до помешкань.

Про це під час брифінгу заявив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник начальника обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Після цього (ред. — підключення критичної інфраструктури до генераторів) ми зможемо вивільнити певну частину потужностей і подавати до помешкань. Лише тоді мова йтиме про те, що спочатку буде можливий до кінця тижня графік, дві години є електроенергія, вісім немає, а потім, можливо, графіки стануть більш сприятливими для комфортного життя одеситів", — повідомив Братчук.

Також речник ОВА додав що наприкінці цього тижня одесити відчують, що ситуація покращиться. Втім існує висока ймовірність нових ракетних ударів.

Нагадаємо, понад 550 тисяч побутових абонентів Одеси та району залишилися без електропостачання через аварію. Однак майже половину вже заживили.

"Ключовий момент — це те, що 3 і 4 лютого буквально протягом доби відбулося дві аварійні ситуації, які переросли в значні аварії на цих об’єктах, які належать Укренерго. Ці об’єкти живили саме місто Одеса та Одеський район", — додав Братчук.

Зазначимо, через холодну погоду в Україні зростає споживання електроенергії. У Києві та Одесі вже введені аварійні відключення.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.