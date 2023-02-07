Критическую инфраструктуру подсоединят к генераторам к концу недели

Критическую инфраструктуру подсоединят к генераторам до конца недели: как это повлияет на жизнь одесситов
Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района будет переведена на генераторы. Ориентировочно работы должны закончить к концу недели. После этого смогут определенную часть мощностей подавать в дома.
Об этом во время брифинга заявил председатель Общественного совета при Одесской ОГА, спикер начальника областной военной администрации Сергей Братчук.
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"После этого (ред. — подключение критической инфраструктуры к генераторам) мы сможем высвободить определенную часть мощностей и подавать в дома. Только тогда речь пойдет о том, что сначала будет возможен до конца недели график, два часа есть электроэнергия, восемь нет, а затем возможно графики станут более благоприятными для комфортной жизни одесситов", — сообщил Братчук.
Также представитель ОВА добавил, что в конце этой недели одесситы почувствуют, что ситуация улучшится. Впрочем, существует высокая вероятность новых ракетных ударов.
Напомним, более 550 тысяч бытовых абонентов Одессы и района остались без электроснабжения из-за аварии. Однако почти половину уже заживили.
"Ключевой момент — это то, что 3 и 4 февраля буквально в течение суток произошло две аварийные ситуации, которые переросли в значительные аварии на этих принадлежащих Укрэнерго объектах. Эти объекты питали именно город Одесса и Одесский район", — добавил. Братчук.
Отметим, из-за холодной погоды в Украине растет потребление электроэнергии. В Киеве и Одессе уже введены аварийные отключения.
Напомним, из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.