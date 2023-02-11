Госэкоинспекция подсчитала ущерб обстрелу россиянами национального университета в Николаеве, - детали.

Ущерб на 1,5 млн гривен: экоинспекция о ракетных обстрелах университета в Николаеве
Корпуса одного из крупнейших учебных заведений Николаева полностью уничтожили россияне. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превысила полтора миллиона гривен.
Об этом сообщают специалисты экологической инспекции юго-западного региона.
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15 июля и 2 августа 2022 года в результате ракетных ударов были разрушены корпуса Национального университета имени В. А. Сухомлинского. Госэкоинспекция за полгода проводила просчет нанесенного ущерба.
"Расчет проведен на основании "Методики определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения", утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", — говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты инспекции, установлено, что строительным мусором из-за разрушения, засорен земельный участок площадью 35 430 квадратных метров. Сам размер ущерба составляет 1455,4 миллиона гривен.
Напомним, в Николаевской области две части одной общины в ближайшее время соединят мостом на деоккупированной территории. Это не первый объект инфраструктуры, который был восстановлен после ухода войск России.
Отметим, что международные партнеры Украины примут участие в ее восстановлении. Так, Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева. В общей сложности рабочая группа #UN4Mykolaiv объединяет 16 агентств и программ ООН.
Знаменитый актер и телеведущий Сергей Притула побывал в Херсоне и Николаеве. Об итогах и впечатлениях волонтер поделился с одесскими журналистами. Он заверил, что запросы по обеспечению военных подразделений растут, закрыть их силами волонтерского движения. Областям-соседям необходимо увеличение гуманитарной помощи.