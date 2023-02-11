Госэкоинспекция подсчитала ущерб обстрелу россиянами национального университета в Николаеве, - детали.

Летом россияне обстреляли ракетами учебное заведение дважды

Корпуса одного из крупнейших учебных заведений Николаева полностью уничтожили россияне. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превысила полтора миллиона гривен.

Об этом сообщают специалисты экологической инспекции юго-западного региона.

15 июля и 2 августа 2022 года в результате ракетных ударов были разрушены корпуса Национального университета имени В. А. Сухомлинского. Госэкоинспекция за полгода проводила просчет нанесенного ущерба.

"Расчет проведен на основании "Методики определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения", утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты инспекции, установлено, что строительным мусором из-за разрушения, засорен земельный участок площадью 35 430 квадратных метров. Сам размер ущерба составляет 1455,4 миллиона гривен.

Напомним, в Николаевской области две части одной общины в ближайшее время соединят мостом на деоккупированной территории. Это не первый объект инфраструктуры, который был восстановлен после ухода войск России.

Отметим, что международные партнеры Украины примут участие в ее восстановлении. Так, Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева. В общей сложности рабочая группа #UN4Mykolaiv объединяет 16 агентств и программ ООН.

Знаменитый актер и телеведущий Сергей Притула побывал в Херсоне и Николаеве. Об итогах и впечатлениях волонтер поделился с одесскими журналистами. Он заверил, что запросы по обеспечению военных подразделений растут, закрыть их силами волонтерского движения. Областям-соседям необходимо увеличение гуманитарной помощи.