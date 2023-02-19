Спикер обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему оккупанты постоянно обстреливают Очаков в Николаевской области.

Методический терроризм: Гуменюк объяснила, почему оккупанты постоянно обстреливают Очаков на Николаевщине
Для того чтобы показать свое присутствие и подчеркнуть силу россии обстреливает порт Николаева и инфраструктуру. Из-за террористических действий врага страдает гражданское население, в том числе жители Очакова.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Наталья Гуменюк отметила, что таким образом армия россии пытается сорвать подключение портов Николаевской области к зерновой инициативе. Действия россиян идут вопреки договоренностям с третьей стороной, отвечающей за действие "зернового соглашения".
"Оккупанты пытаются не допустить присоединения Николаевской области к зерновой инициативе, зная, что Украина имеет определение наработки в этой отрасли. Обстреливая портовую инфраструктуру, Россия бьет также по школам, жилым домам, рекреационной зоне", — рассказала представительница.
Отмечается, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами по ситуации с зерном из порта Николаева. В частности, с теми, кто отвечает за безопасность функционирования "зернового соглашения".
"Враг пытается держать инициативу в своих руках и имитировать контроль над Черным морем в максимально доступных для него районах. Пока они могут поставлять оружие сухопутно, до тех пор эти обстрелы будут продолжаться методически", — добавила Гуменюк.
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На днях враг атаковал позиции маруновских беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но подразделение николаевских десантников было готово к действиям врага. Новейший танк последовал за "русским кораблем" из одного выстрела "Джавелина".
Ранее мы писали, что кафиры продолжают терроризировать Николаевщину. Очень страдает Очаков, территориально близко расположенный к оккупированной Херсонщине. После ночного обстрела гражданских в больницах находятся более двухсот человек.
Напомним, российские войска стягивают на Кинбурнскую косу в Николаевской области определенные виды вооружения, в частности РСЗО. Таким образом они пытаются попасть в район Очакова и по побережью противоположного Днепровского лимана.