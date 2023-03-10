В Одессе каждый сможет почувствовать себя коммунальщиком

Коммунальщики празднуют профессиональный праздник

В марте одесские коммунальщики празднуют свой профессиональный праздник — "День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения". В этом году они решили подготовить различные мероприятия и приглашают всех желающих принять участие в праздновании.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Почувствуй себя коммунальщиком

18 марта одесситам предлагают погрузиться в мир коммунальной жизни и посмотреть на профессии коммунальщиков изнутри. Каждый желающий, включая детей от 10 лет, будет иметь возможность почувствовать себя коммунальщиком.

Им будут предлагать помыть памятник, фонтан или остановку общественного транспорта, покрасить детскую или спортивную площадку. Также будет проверяться регулярность движения городского общественного транспорта.

Подробная информация — по телефонам: 0677058448 и 048 7054884.

Напомним, в апреле прошлого года коммунальная теплица "Роза", цветы из которой одесситы видят на клумбах города, пострадала от ракетных обстрелов. Теперь растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.

Тем временем Николаев приходит в себя после длительного отсутствия воды. Теперь когда ситуация более или менее улучшается, воду будут очищать существенно удорожавшим веществом. Городу помогают доноры.