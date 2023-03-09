В Одесі відновлює роботу електротранспорт
В Одесі електротранспорт виходить з депо на свої маршрути. Тож з роботи одесити зможуть доїхати на тролейбусах та трамваях.
Про це повідомили в КП "Одесміськелектротранс".
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Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".
Зазначимо, внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.