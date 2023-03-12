Бесплатные экскурсии по Одессе

Акция продлится в течение марта

Коммунальщики Одессы проводят экскурсии. В программе — интересные исторические объекты города.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

"В течение марта 2023 года команда Департамента городского хозяйства приглашает на экскурсии по городу, во время которых можно окунуться в мир истории, интересных фактов и неожиданностей об Одессе, ее жителях, прошлом и настоящем", — говорится в сообщении.

Работа экскурсионной группы уже началась.

"Коммунальщики вместе с "Тудой-Сюдой. Экскурсии по Одессе. Odessa City Tours", провели для одесситов интересную экскурсию по Второму Христианскому кладбищу, где похоронено очень много известных исторических личностей", — отметили в Департаменте городского хозяйства.

Также продолжает работу и Музей КП "Одесгорэлектротранс". Гостям уже рассказали интересные факты о становлении движения трамваев и троллейбусов, непридуманные истории о том, как работал электротранспорт в начале XX века и как вели себя пассажиры и водители. Все экскурсии бесплатны.

Список запланированных экскурсий

16 марта КП "ЖКС "Пересыпский" — экскурсия "Авантюрная Одесса" тел.: 0677831520

17 марта КП "ЖКС "Фонтанский" — экскурсия "Сахалинчик" тел.: 048 706-81-17

18 марта КП "Городские дороги" — экскурсия "Мосты Одессы" тел.: (048) 788-20-89

24 марта КП "ЖКС "Порто-Франковский" — экскурсия "Тайны улиц центральной части нашего города" тел.: 048 705-74-24 или 048 705-74-23

25 марта КП "Сервисный центр" — экскурсия "Памятники Одессы" тел.: (048)-705-43-80

КП "Горзелентрест" — экскурсия "Зеленая Одесса" тел.: (048) 788-61-72 или 066-750-48-17

По отдельному графику КП "ЖКС "Хмельницкий" — экскурсия "Музеи подземной Одессы".

Телефоны для получения общей информации по всем мерам КП: 705-48-66, 0677058448.

Напомним, 18 марта одесситам предлагают погрузиться в мир коммунальной жизни и посмотреть на профессии коммунальщиков изнутри. Каждый желающий, включая детей от 10 лет, будет иметь возможность почувствовать себя коммунальщиком. Им будут предлагать помыть памятник, фонтан или остановку общественного транспорта, покрасить детскую или спортивную площадку. Также будет проверяться регулярность движения городского общественного транспорта.