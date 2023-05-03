В Одессе выделили более миллиона гривен на выяснение причины оползня на спуске Маринеско

Спуск Маринеско в Одессе. Фото: УСІ

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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Через два месяца экспертизы планируют выяснить все обстоятельства сдвига на спуске. На это из бюджета было выделено 1 млн 140 тыс. грн.

Список запланированных работ на спуске Маринеско. Фото: скриншот / Одесский городской совет — Трансляции

"По результатам работ запланировано выявить причину этих явлений. На экспертизу нужно 2 месяца. В июле мы получим результат, и конечно, если в результате работы будет доказано, что есть вина "Пространства", конечно, что мы будем делать юридическую работу и обращаться по этому поводу к этой компании", — рассказал заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

Новострой разрушает музей

Кроме того, депутаты сообщили, что вместе со строительством в Археологическом музее начали увеличиваться трещины. Также под угрозой может оказаться и Одесский художественный музей.

"Сотрудники музея заметили, что у них некоторые трещины стали больше. Они сейчас в процессе выбора нового директора и после этого будут искать средства на обследование здания, чтобы определить не в аварийном ли он состоянии и не угрожает ли сотрудникам", — отметила депутат Одесского горсовета Александра Ковальчук.

Напомним, тендер на выбор подрядчика реконструкции спуска Маринеско выиграла компания "Ростдорстрой", связываемая с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Она получила из бюджета 69 миллионов 264,8 тысячи гривен.