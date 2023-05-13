“Небезпечний маршрут”: коли запрацює 18 трамвай в Одесі

Будівництво трамвайного маршруту в Одесі. Фото: Петро Обухов

Довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19, вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво.

Новини.LIVE розбирались чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

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Загалом завершено будівництво тягової підстанції в Одесі, але наразі триває процес налаштування обладнання. Останнім кроком є підключення підстанції до електричної мережі, що вимагає закладання нового кабелю довжиною близько 100 метрів під землею. КП "Міськелектротранс" сподівається завершити цю роботу протягом 1-2 місяців.

Після успішного підключення тягової підстанції, запуск 18-го та 19-го трамваїв з розворотом на трикутнику буде технічно можливим. Однак, існують питання, пов'язані з безпекою.

Будівництво поряд із трамвайним маршрутом. Фото: Петро Обухов / facebook

"По-перше, навіть після завершення будівництва кільця, їздити ним буде небезпечно. Тому що фактично шлях трамваїв буде пролягати через будмайданчик. Щось може впасти з висоти. За нормами такий рух заборонений. А будівництво буде тривати ще мінімум 2 роки. По-друге, водії трамваїв та керівництво КП не хочуть знову запускати розворот трикутником, тому ще це небезпечно", — зазначив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Які шляхи розв'язання проблеми

Запускати розворот трамваїв трикутником небезпечно, втім, як виявилось у кожному трамваї є прихований невеликий пульт керування ззаду. Це дає водіям можливість пересісти в кінець салону і мати повний огляд навколишнього середовища. Однак, необхідно оцінити технічний стан цих пультів.

"Інша ідея — встановити позаду трамваїв камери, а в кабіні водія — екран. Тоді водій зможе зі своєї кабіни бачити, що відбувається позаду. Так само влаштовано в усіх сучасних авто. Сподіваюсь, що безпечне рішення буде знайдено найближчим часом і мешканці шістнадцятої станції фонтану знов будуть з нормальним громадським транспортом", — додав Петро Обухов.

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.