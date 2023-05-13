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"Опасный маршрут": когда заработает 18 трамвай в Одессе

13 мая 2023 12:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Опасный маршрут": когда заработает 18 трамвай в Одессе
Строительство трамвайного маршрута в Одессе. Фото: Петр Обухов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов № 18 и 19, уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство.

Новини.LIVE разбирались возможно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

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На каком этапе запуск трамваев

В целом завершено строительство тяговой подстанции в Одессе, но сейчас идет процесс настройки оборудования. Последним шагом является подключение подстанции к электрической сети, требующей закладки нового кабеля длиной около 100 метров под землей. КП "Горэлектротранс" надеется завершить эту работу в течение 1-2 месяцев.

После успешного подключения тяговой подстанции запуск 18-го и 19-го трамваев с разворотом на треугольнике будет технически возможным. Однако существуют вопросы, связанные с безопасностью.

Строительство рядом с трамвайным маршрутом. Фото: Петр Обухов / facebook
Строительство рядом с трамвайным маршрутом. Фото: Петр Обухов / facebook

"Во-первых, даже после завершения строительства кольца, ездить по нему будет опасно. Потому что фактически путь трамваев будет пролегать через стройплощадку. Что-то может упасть с высоты. По нормам такое движение запрещено. А строительство продлится еще минимум 2 года. Во-вторых, водители трамваев и руководство КП не хотят снова запускать разворот треугольником, поэтому это еще опасно", — отметил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Какие пути решения проблемы

Запускать разворот трамваев треугольником опасно, впрочем, как оказалось, в каждом трамвае есть скрытый небольшой пульт управления сзади. Это дает водителям возможность пересесть в конец салона и иметь полный обзор окружающей среды. Однако необходимо оценить техническое состояние этих пультов.

"Другая идея — установить позади трамваев камеры, а в кабине водителя — экран. Тогда водитель сможет из своей кабины видеть, что происходит позади. Так же устроено во всех современных авто. Надеюсь, что безопасное решение будет найдено в ближайшее время и жители шестнадцатой станции фонтана снова будут с нормальным общественным транспортом", — добавил Петр Обухов.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.

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