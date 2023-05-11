Ремонт Деволанівського узвозу в Одесі: коли завершаться роботи

В Одесі ремонтують Деволанівський узвіз. Фото: Одеська міська рада

В Одесі тривають роботи з капітального ремонту Деволанівського узвозу. Наразі відновлено зливові колектори, завдяки чому Митну площу не підтоплює навіть під час сильних опадів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Крім цього, у планах є улаштування твердого покриття проїжджої частини, тротуарів та вуличного освітлення. Роботи планують завершити до кінця поточного року. Після цього буде розроблена схема руху транспорту по Деволанівському узвозу, а також буде нанесена дорожня розмітка.

Одним із головних аргументів для включення Деволанівського узвозу до дорожньо-транспортної системи міста є здатність значно розвантажити Польський узвіз, який веде до найбільшого спального району Одеси. Однак, окрім цього, існує ще одне важливе питання, яке потребує уваги - Деволанівський узвіз є частиною історичного центру, включеного до списку ЮНЕСКО.

У скільки обійдеться ремонт

Нагадаємо, на одне з найпроблемніших місць в Одесі планують витратити понад 60 млн гривень. Його в місті називають "одеською канавою", адже це одна з найбільш зруйнованих вулиць у центрі міста, але не від дій окупанта, а бездіяльності влади та власників будівель.

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.