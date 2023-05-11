Ремонт Деволановского спуска в Одессе: когда завершатся работы

В Одессе ремонтируют Деволановский спуск. Фото: Одесский городской совет

В Одессе продолжаются работы по капитальному ремонту Деволановского спуска. Возобновлены ливневые коллекторы, благодаря чему Таможенную площадь не подтапливает даже во время сильных осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Кроме того, в планах есть устройство твердого покрытия проезжей части, тротуаров и уличного освещения. Работы планируют завершить к концу этого года. После этого будет разработана схема движения транспорта по Деволановскому спуску, а также будет нанесена дорожная разметка.

Одним из главных аргументов для включения Деволановского спуска в дорожно-транспортную систему города является способность значительно разгрузить Польский спуск, ведущий в самый большой спальный район Одессы. Однако кроме этого, существует еще один важный вопрос, требующий внимания — Деволановский спуск является частью исторического центра, включенного в список ЮНЕСКО.

Во сколько обойдется ремонт

Напомним, на одно из самых проблемных мест в Одессе планируют потратить более 60 млн. гривен. Его в городе называют "одесской канавой", ведь это одна из самых разрушенных улиц в центре города, но не от действий оккупанта, а бездействия властей и владельцев зданий.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.