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В Одессе хотят закупить электробусы за 13 миллионов евро: подробности

25 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе хотят закупить электробусы за 13 миллионов евро: подробности
Электробусы. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Члены исполкома Одесского горсовета приняли решение, связанное с развитием городской транспортной инфраструктуры. В городе планируется закупить 30 новых электробусов.

Об этом Новини.LIVE узнали на заседании Одесского исполнительного комитета.

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Вывод о привлечении субкредита от Министерства финансов Украины под гарантию Одесского городского совета был одобрен членами исполкома. Суть субпроекта состоит в приобретении 30 современных электробусов и установке станций подзарядки.

"Об источнике финансирования объем кредита от Европейского инвестиционного банка составляет 13 миллионов евро. Потери бюджета Одесской городской территориальной громады 2,6 миллиона евро — расходы на уплату НДС. Срок реализации субпроекта — с 2023 по 2026 годы. Возврат кредитных средств планируется за счет общего дохода от всех видов деятельности", — сказал Геннадий Труханов.

Маршрут электробусов в Одессе

Ожидаемый маршрут электробусов будет пролегать от железнодорожного вокзала до улицы Паустовского (ТРЦ "Таврия-В") и составит 35,5 км. Интервал движения планируется в 6-8 минут, а продолжительность оборотного рейса составит 108 минут. Ожидается, что новый подвижной состав обеспечит удобную и эффективную перевозку, будет способствовать снижению выбросов СО2 в атмосферу и замене маршрутных такси. Ожидаемый пассажиропоток 15,3 млн человек в год.

Напомним, долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, возможно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

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