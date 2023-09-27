Повішений Путін, українські військові та Кремль: як зустрічали одеських депутатів перед сесією

Композиція перед будівлею мерії. Фото: Новини.LIVE

Фігурка повішеного Путіна, повалений Кремль та українські військові, які захищають свою територію — такою композицією сьогодні одесити зустрічали депутатів, які йдуть на сесію. Люди вимагають виділити гроші на військових та скасувати тендери, які зараз не на часі.

Про це з місця подій передають журналісти Новини.LIVE.

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На порядку денному — гроші на ЗСУ

"Ми всі бачимо", "Досить красти", "Дайте гроші на ЗСУ, не будьте агентами ФСБ" — з такими плакатами одесити зустрічали сьогодні народних обранців під стінами мерії. У сесійній залі зібралося 46 депутатів. Першим слово надали народному депутату Олексію Гончаренку, який зазначив, що на сьогоднішньому порядку денному передбачено виділення грошей на ЗСУ. Проте є рішення, які перекреслюють усю роботу міськради.

"Виділяючи гроші та підтримуючи наших військових з одного боку, але з іншого боку знаходячи ресурс на таке не найнеобхідніше завдання під час бойових дій, виділяючи гроші на будівництво Київський суд ви знищуєте те, що самі й створюєте підтримку збройних сил України", — зазначив нардеп.

Гончаренко також закликав почути людей, які стоять під мерією та запросити їх до сесійної зали. Вже після ухвалення порядку денного, слово було надано учасниці мітингу Олесі Бутенку, яка нещодавно поховала брата.

"Дуже важко розуміти, що це не поодинокий випадок, але завдяки грошам, які ви можете виділити смертей, може бути менше. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що ми прийшли не проти влади, а щоб почули. Хочемо менше було портретів із чорними стрічками. Бруківка, суди, вони не захищають вас і вже завтра ця війна може прийти до нашого міста. Я хочу, щоб Одеса справді показала, що вона мама, мама яка захищає, оберігає не лише воїнів, а й усіх нас", — зазначила Олеся Бутенко.

Також до депутатів звернулася мати загиблого війна Олексія Задорожного. Жінка зазначила, що зараз на фронті перебуває її чоловік і нашим хлопцям потрібна допомога.

"Від вашого рішення залежить скільки людей залишиться живим, дайте їм шанс захистити нас усіх. Я вас дуже прошу виділити гроші на дрони та безпілотники, які зможуть дати шанс нашим хлопцям", — сказала одеситка.

Своєю чергою депутат від промерської партії Дмитро Танцюра зазначив, що на сьогоднішній сесії є питання щодо виділення грошей на ЗСУ і він не розуміє, чому про це ніхто не говорить.

"Чому всі говорять тільки про те, що ми нічого не робимо, і голосуємо тільки за якісь речі, які не для перемоги. Чому ми сьогодні це вислуховуємо? Мені соромно, я не розумію, що я тут роблю? Я місяць ходив на комісії і робимо бюджет такий, який необхідний для сил ЗСУ. Тому у мене прохання до родин загиблих, проговоріть після сесії те, що сьогодні ми приймемо", — зазначив депутат Дмитро Танцюра.

Нагадаємо, сьогодні на сесії буде розглядатися питання виділення 102 мільйонів гривень на закупку безпілотних летальних апаратів та монокулярів. Рішення про це було ухвалено на засіданні виконавчого комітету міськради.