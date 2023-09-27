Повешен Путин, украинские военные и Кремль: как встречали одесских депутатов перед сессией

Композиция перед зданием мэрии. Фото: Новини.LIVE

Фигурка повешенного Путина, свергнутый Кремль и украинские военные, которые защищают свою территорию — такой композицией сегодня одесситы встречали идущих на сессию депутатов. Люди требуют выделить деньги на военных и отменить тендеры, которые сейчас ни ко времени.

Об этом передают журналисты Новини.LIVE.

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В повестке дня — деньги на ВСУ

"Мы все видим", "Довольно воровать", "Дайте деньги на ВСУ, не будьте агентами ФСБ" — с такими плакатами одесситы встречали сегодня народных избранников под стенами мэрии. В сессионном зале собралось 46 депутатов. Первым слово предоставили народному депутату Алексею Гончаренко, который отметил, что на сегодняшней повестке дня предусмотрено выделение денег на ВСУ. Однако есть решения, перечеркивающие всю работу горсовета.

"Выделяя деньги и поддерживая наших военных с одной стороны, но с другой стороны находя ресурс на такую необходимую задачу во время боевых действий, выделяя деньги на строительство Киевский суд вы уничтожаете то, что сами и создаете поддержку вооруженных сил Украины", — отметил нардеп.

Гончаренко также призвал услышать людей, стоящих под мэрией и пригласить их в сессионный зал. Уже после принятия повестки дня, слово было предоставлено участнице митинга Олесе Бутенко, недавно похоронившей брата.

"Очень трудно понимать, что это не единичный случай, но благодаря деньгам, которые вы можете выделить смерти, может быть меньше. Мы хотим, чтобы вы понимали, что мы пришли не против власти, а чтобы услышали. Хотим меньше было портретов с черными лентами" "Брусчатка, суды, они не защищают вас и уже завтра эта война может прийти в наш город. Я хочу, чтобы Одесса действительно показала, что она мама, защищающая мама, оберегает не только воинов, но и всех нас", — отметила Олеся Бутенко.

Также к депутатам обратилась мать погибшего война Алексея Задорожного. Женщина отметила, что сейчас на фронте находится ее муж и ребятам нужна помощь.

"От вашего решения зависит, сколько людей останется живым, дайте им шанс защитить нас всех. Я вас очень прошу выделить деньги на дроны и беспилотники, которые смогут дать шанс нашим ребятам", — сказала одесситка.

В свою очередь депутат от промэрской партии Дмитрий Танцюра отметил, что на сегодняшней сессии есть вопрос о выделении денег на ВСУ и он не понимает, почему об этом никто не говорит.

"Почему все говорят только о том, что мы ничего не делаем, и голосуем только за какие-то вещи, которые не для победы. Почему мы сегодня это выслушиваем? Мне стыдно, я не понимаю, что я здесь делаю? Я месяц ходил на комиссии и делаем бюджет такой, который необходим для сил ВСУ. Поэтому у меня просьба к семьям погибших, проговорите после сессии то, что сегодня мы примем", — отметил депутат Дмитрий Танцюра.

Напомним, сегодня на сессии будет рассмотрен вопрос выделения 102 миллионов гривен на закупку беспилотных летальных аппаратов и монокуляров. Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета горсовета.