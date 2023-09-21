Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Гроші військовим": в Одесі планують виділили 102 мільйони на закупівлю дронів arrow

"Гроші військовим": в Одесі планують виділили 102 мільйони на закупівлю дронів

21 вересня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Гроші військовим": в Одесі планують виділили 102 мільйони на закупівлю дронів
Засідання виконкому в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На найближчій сесії Одеської міської ради, запланованій на 27 вересня, буде розглядатися питання виділення 102 мільйонів гривень на закупку безпілотних летальних апаратів та монокулярів. Рішення про це було прийнято на засіданні виконавчого комітету міськради.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

Читайте також:

Депутатам міської ради буде запропоновано збільшити фінансування цільових програм, спрямованих на підтримку військових, шляхом перерозподілу коштів з інших міських програм. У результаті загальна сума допомоги для захисників складе понад 1 мільярд 71,4 мільйона гривень, включаючи допомогу, яку місто вже надало рятівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій України в розмірі 5,5 мільйонів гривень.

"Ми вивчили всі наші можливості та резерви, а саме - що ще ми можемо в вересні зробити для наших захисників в умовах чинного законодавства України. Дякую відповідальним керівникам структурних підрозділів мерії та депутатському корпусу за швидкий відгук та розуміння", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, вже третій тиждень поспіль небайдужі одесити виходять на мирні протести під стіни міської ради з вимогами скасувати багатомільйонні безглузді тендери та направити кошти на допомогу армії. Проте жодної позитивної реакції збоку влади немає, навпаки чиновники намагаються усіляко ігнорувати активістів.

Зазначимо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер встав на бік мітингувальників та вимагає скасувати скандальні тендери на ремонт суду та озеленення міста. З відповідним запитом розібратися у деталях він звернувся до міського голови Геннадія Труханова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз