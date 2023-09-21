"Гроші військовим": в Одесі планують виділили 102 мільйони на закупівлю дронів

Засідання виконкому в Одесі. Фото: Одеська міська рада

На найближчій сесії Одеської міської ради, запланованій на 27 вересня, буде розглядатися питання виділення 102 мільйонів гривень на закупку безпілотних летальних апаратів та монокулярів. Рішення про це було прийнято на засіданні виконавчого комітету міськради.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Депутатам міської ради буде запропоновано збільшити фінансування цільових програм, спрямованих на підтримку військових, шляхом перерозподілу коштів з інших міських програм. У результаті загальна сума допомоги для захисників складе понад 1 мільярд 71,4 мільйона гривень, включаючи допомогу, яку місто вже надало рятівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій України в розмірі 5,5 мільйонів гривень.

"Ми вивчили всі наші можливості та резерви, а саме - що ще ми можемо в вересні зробити для наших захисників в умовах чинного законодавства України. Дякую відповідальним керівникам структурних підрозділів мерії та депутатському корпусу за швидкий відгук та розуміння", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, вже третій тиждень поспіль небайдужі одесити виходять на мирні протести під стіни міської ради з вимогами скасувати багатомільйонні безглузді тендери та направити кошти на допомогу армії. Проте жодної позитивної реакції збоку влади немає, навпаки чиновники намагаються усіляко ігнорувати активістів.

Зазначимо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер встав на бік мітингувальників та вимагає скасувати скандальні тендери на ремонт суду та озеленення міста. З відповідним запитом розібратися у деталях він звернувся до міського голови Геннадія Труханова.