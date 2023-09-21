"Деньги военным": в Одессе планируют выделить 102 миллиона на закупку дронов

Заседание исполкома в Одессе. Фото: Одесский городской совет

На ближайшей сессии Одесского городского совета, запланированной на 27 сентября, будет рассматриваться вопрос о выделении 102 миллионов гривен на закупку беспилотных летальных аппаратов и монокуляров. Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета горсовета.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Депутатам городского совета будет предложено увеличить финансирование целевых программ, направленных на поддержку военных путем перераспределения средств из других городских программ. В результате общая сумма помощи для защитников составит более 1 миллиарда 71,4 миллиона гривен, включая помощь, которую город уже предоставил спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в размере 5,5 миллиона гривен.

"Мы изучили все наши возможности и резервы, а именно — что еще мы можем в сентябре сделать для наших защитников в условиях действующего законодательства Украины. Спасибо ответственным руководителям структурных подразделений мэрии и депутатскому корпусу за скорый отзыв и понимание", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, уже третью неделю подряд неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты у стен городского совета с требованиями отменить многомиллионные нелепые тендеры и направить средства на помощь армии. Однако никакой положительной реакции со стороны власти нет, наоборот, чиновники пытаются всячески игнорировать активистов.

Отметим, глава Одесской ОВА Олег Кипер встал на сторону митингующих и требует отменить скандальные тендеры на ремонт суда и озеленение города. С соответствующим запросом разобраться в деталях он обратился к мэру Геннадию Труханову.