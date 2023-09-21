Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Деньги военным": в Одессе планируют выделить 102 миллиона на закупку дронов arrow

"Деньги военным": в Одессе планируют выделить 102 миллиона на закупку дронов

21 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Деньги военным": в Одессе планируют выделить 102 миллиона на закупку дронов
Заседание исполкома в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На ближайшей сессии Одесского городского совета, запланированной на 27 сентября, будет рассматриваться вопрос о выделении 102 миллионов гривен на закупку беспилотных летальных аппаратов и монокуляров. Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета горсовета.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Депутатам городского совета будет предложено увеличить финансирование целевых программ, направленных на поддержку военных путем перераспределения средств из других городских программ. В результате общая сумма помощи для защитников составит более 1 миллиарда 71,4 миллиона гривен, включая помощь, которую город уже предоставил спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в размере 5,5 миллиона гривен.

"Мы изучили все наши возможности и резервы, а именно — что еще мы можем в сентябре сделать для наших защитников в условиях действующего законодательства Украины. Спасибо ответственным руководителям структурных подразделений мэрии и депутатскому корпусу за скорый отзыв и понимание", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, уже третью неделю подряд неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты у стен городского совета с требованиями отменить многомиллионные нелепые тендеры и направить средства на помощь армии. Однако никакой положительной реакции со стороны власти нет, наоборот, чиновники пытаются всячески игнорировать активистов.

Отметим, глава Одесской ОВА Олег Кипер встал на сторону митингующих и требует отменить скандальные тендеры на ремонт суда и озеленение города. С соответствующим запросом разобраться в деталях он обратился к мэру Геннадию Труханову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз