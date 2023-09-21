"Деньги военным": в Одессе планируют выделить 102 миллиона на закупку дронов
На ближайшей сессии Одесского городского совета, запланированной на 27 сентября, будет рассматриваться вопрос о выделении 102 миллионов гривен на закупку беспилотных летальных аппаратов и монокуляров. Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета горсовета.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Депутатам городского совета будет предложено увеличить финансирование целевых программ, направленных на поддержку военных путем перераспределения средств из других городских программ. В результате общая сумма помощи для защитников составит более 1 миллиарда 71,4 миллиона гривен, включая помощь, которую город уже предоставил спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в размере 5,5 миллиона гривен.
"Мы изучили все наши возможности и резервы, а именно — что еще мы можем в сентябре сделать для наших защитников в условиях действующего законодательства Украины. Спасибо ответственным руководителям структурных подразделений мэрии и депутатскому корпусу за скорый отзыв и понимание", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Напомним, уже третью неделю подряд неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты у стен городского совета с требованиями отменить многомиллионные нелепые тендеры и направить средства на помощь армии. Однако никакой положительной реакции со стороны власти нет, наоборот, чиновники пытаются всячески игнорировать активистов.
Отметим, глава Одесской ОВА Олег Кипер встал на сторону митингующих и требует отменить скандальные тендеры на ремонт суда и озеленение города. С соответствующим запросом разобраться в деталях он обратился к мэру Геннадию Труханову.