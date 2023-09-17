Кіпер звернувся до мера Одеси Труханова

Кіпер вимагає від мера Одеси Труханова скасувати тендери: які саме
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер встав на бік мітингувальників та вимагає скасувати скандальні тендери на ремонт суду та озеленення міста. З відповідним запитом розібратися у деталях він звернувся до міського голови Геннадія Труханова.
Про це Новини.LIVE дізналися зі звернення очільника ОВА Кіпера до мера Одеси.
За словами Олега Кіпера, реконструкція суду за понад 100 мільйонів гривень не є необхідною під час війни.
"Прошу ініціювати перегляд цих питань та особисто глибше вивчити матеріали закупівель та ухвалити рішення щодо доцільності витрати бюджетних коштів на ці цілі", — пише Кіпер.
Також це стосується й вже другого тендеру від "Міськзелентресту" щодо закупівель вічнозелених насаджень. На порталі відкритого аукціону зазначено, що на квіти та ялинки комунальники готові витратити 6 мільйонів гривень.
Вже третій тиждень поспіль небайдужі одесити виходять на мирні протести під стіни міської ради з вимогами скасувати багатомільйонні безглузді тендери та направити кошти на допомогу армії. Проте жодної позитивної реакції збоку влади немає, навпаки чиновники намагаються усіляко ігнорувати активістів.