Кіпер звернувся до мера Одеси Труханова

Очільник ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер встав на бік мітингувальників та вимагає скасувати скандальні тендери на ремонт суду та озеленення міста. З відповідним запитом розібратися у деталях він звернувся до міського голови Геннадія Труханова.

Про це Новини.LIVE дізналися зі звернення очільника ОВА Кіпера до мера Одеси.

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За словами Олега Кіпера, реконструкція суду за понад 100 мільйонів гривень не є необхідною під час війни.

"Прошу ініціювати перегляд цих питань та особисто глибше вивчити матеріали закупівель та ухвалити рішення щодо доцільності витрати бюджетних коштів на ці цілі", — пише Кіпер.

Також це стосується й вже другого тендеру від "Міськзелентресту" щодо закупівель вічнозелених насаджень. На порталі відкритого аукціону зазначено, що на квіти та ялинки комунальники готові витратити 6 мільйонів гривень.

Вже третій тиждень поспіль небайдужі одесити виходять на мирні протести під стіни міської ради з вимогами скасувати багатомільйонні безглузді тендери та направити кошти на допомогу армії. Проте жодної позитивної реакції збоку влади немає, навпаки чиновники намагаються усіляко ігнорувати активістів.