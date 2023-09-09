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Спочатку дрони для ЗСУ: сотні одеситів вийшли на мітинг під мерією

9 вересня 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів вийшли на мітинг під мерією
Мітингувальники біля мерії. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже третій тиждень під стінами Одеської міської ради проходить мітинг на підтримку ЗСУ. Волонтерів та небайдужих містян стає дедалі більше, проте місцева влада досі не хоче чути вимог мітингувальників.

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Мешканці міста прийшли під стіни мерії з вимогами скасувати безглузді витрати з міського бюджету, коли ці гроші можуть працювати на фронті та врятувати не одне життя. 

"Ми закликаємо, ми вимагаємо, ми благаємо. Я вже не знаю як достукатися до влади: побачте нас, ми стоїмо тут не за себе. Ми віддаємо податки і вимагаємо, щоб вони витрачалися там, де необхідно. Ми на війні. Ті ялинки, які ми сьогодні саджаємо, вони ніяк не допоможуть військовому, який знаходиться на передовій", — сказала волонтерка Катерина Ножевнікова. 

Активісти біля стін міської ради. Фото: Новини.LIVE
Одесити вимагають, щоб їх почули. Фото: Новини.LIVE

Війна триває

Також містяни обурюються, що попри їхні заклики, чиновники все одно вирішили провести тендери, проти яких виступають одесити. Таким чином влада наче відірвана від реальності та виділяє бюджетні кошти на "свої" потреби, а тим часом у бійців на передовій є велика потреба у транспорті, турнікетах та дронах. 

"Ми досі, через 9 років війни, маємо ситуацію, коли воїни не мають ношей для евакуації, автівок. Люди в прямому сенсі виносять на спинах своїх поранених товаришів, а поруч з тим — барабани, тенісні корти, суди. Напевно, треба ці питання вирішувати після війни", — додала одеська волонтерка. 

Люди вийшли з плакатами на мітинг. Фото: Новини.LIVE
Мітингувальники у натовпі. Фото: Новини.LIVE
Протест за скасування тендерів біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одеські волонтери вимагають негайно запровадити, ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, аби спрямувати кошти на допомогу військовим. Відповідне звернення надішлють до Офісу Президента, а поки що під ним можуть підписатися всі охочі.

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