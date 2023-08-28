Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На потреби армії: одеські волонтери випустили звернення arrow

На потреби армії: одеські волонтери випустили звернення

28 серпня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В пріоритеті має бути армія, а не тендери
Волонтерка Катерина Ножевнікова. Фото: Facebook Катерина Ножевнікова
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські волонтери вимагають негайно запровадити, ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, аби спрямувати кошти на допомогу військовим. Відповідне звернення надішлють до Офісу Президента, а поки що під ним можуть підписатися всі охочі.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebok Катерина Ножевнікова. 

Читайте також:

Активістка зазначила, що вище керівництво держави має запропонувати українцям та військовим новий суспільний договір, в рамках якого буде збережено баланс між ризиками згортання децентралізації та забезпечення спрямування всіх доходів держави бюджетів усіх рівнів на забезпечення Сил Оборони, що відновить довіру суспільства і волонтерської спільноти до влади на всіх рівнях.

Скриншот заклику волонтерки. Фото: Катерина Ножевнікова

Вимоги до влади

Уряд України має повинен врегулювати витрати та скасувати усі тендери та закупівлі, які наразі не мають критичної необхідності. Вона зазначила, що усі потреби країни наразі покриваються виключно з макрофінансової допомоги, тому в бюджет на 2014 рік потрібно збільшити обсяг обов'язкового забезпечення армії.

"На закупівлю зброї та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та службовцям Сил Оборони, щодо якого є сигнали затримок у виплатах, виплат не в повному обсязі, корупції із виплатами. Також, негайно, вимагаємо змінити поточні норми права щодо можливості фінансування із місцевих бюджетів виключно заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення до розширення номенклатури закупівель військовими частинами в рамках механізму субвенції", — написала волонтерка. 

Волонтери не розуміють, чому за півтора року повноцінної війни, бійців на фронті всім необхідним доводиться забезпечувати їм, а гроші просити у звичайних українців. Тим часом у бюджеті є гроші, які б могли врятувати жодну сотню життів наших хлопців.

"У місті Одеса та Одеській області одними із сотень прикладів такого мародерства, цинічного використання коштів з метою дерибану витрат наближеними до влади виконавцями робіт реконструкція приміщення Київського райсуду (за 106 мільйонів гривень, кошти міського бюджету м. Одеси) та ремонт Театру юного глядача на вулиці Грецькій, 48А (за 31 млн грн, кошти обласного бюджету) Один поточний ремонт такого театру — це дві тисячі FPV дронів для ЗСУ — сто шість мільйонів на ремонт суду — це двісті дванадцять тисяч кровоспинних турнікетів, без яких прямо зараз, щодня помирають десятки, сотні бійців", — наголошується у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні зранку понад півсотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. Виступали проти витрат міського бюджету на ті потреби, які, на їхню думку, можуть зачекати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз