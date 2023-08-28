В пріоритеті має бути армія, а не тендери

Волонтерка Катерина Ножевнікова. Фото: Facebook Катерина Ножевнікова

Одеські волонтери вимагають негайно запровадити, ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, аби спрямувати кошти на допомогу військовим. Відповідне звернення надішлють до Офісу Президента, а поки що під ним можуть підписатися всі охочі.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebok Катерина Ножевнікова.

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Активістка зазначила, що вище керівництво держави має запропонувати українцям та військовим новий суспільний договір, в рамках якого буде збережено баланс між ризиками згортання децентралізації та забезпечення спрямування всіх доходів держави бюджетів усіх рівнів на забезпечення Сил Оборони, що відновить довіру суспільства і волонтерської спільноти до влади на всіх рівнях.

Скриншот заклику волонтерки. Фото: Катерина Ножевнікова

Вимоги до влади

Уряд України має повинен врегулювати витрати та скасувати усі тендери та закупівлі, які наразі не мають критичної необхідності. Вона зазначила, що усі потреби країни наразі покриваються виключно з макрофінансової допомоги, тому в бюджет на 2014 рік потрібно збільшити обсяг обов'язкового забезпечення армії.

"На закупівлю зброї та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та службовцям Сил Оборони, щодо якого є сигнали затримок у виплатах, виплат не в повному обсязі, корупції із виплатами. Також, негайно, вимагаємо змінити поточні норми права щодо можливості фінансування із місцевих бюджетів виключно заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення до розширення номенклатури закупівель військовими частинами в рамках механізму субвенції", — написала волонтерка.

Волонтери не розуміють, чому за півтора року повноцінної війни, бійців на фронті всім необхідним доводиться забезпечувати їм, а гроші просити у звичайних українців. Тим часом у бюджеті є гроші, які б могли врятувати жодну сотню життів наших хлопців.

"У місті Одеса та Одеській області одними із сотень прикладів такого мародерства, цинічного використання коштів з метою дерибану витрат наближеними до влади виконавцями робіт реконструкція приміщення Київського райсуду (за 106 мільйонів гривень, кошти міського бюджету м. Одеси) та ремонт Театру юного глядача на вулиці Грецькій, 48А (за 31 млн грн, кошти обласного бюджету) Один поточний ремонт такого театру — це дві тисячі FPV дронів для ЗСУ — сто шість мільйонів на ремонт суду — це двісті дванадцять тисяч кровоспинних турнікетів, без яких прямо зараз, щодня помирають десятки, сотні бійців", — наголошується у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні зранку понад півсотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. Виступали проти витрат міського бюджету на ті потреби, які, на їхню думку, можуть зачекати.