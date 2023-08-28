В приоритете должна быть армия, а не тендеры

Волонтер Екатерина Ножевникова. Фото: Facebook Екатерина Ножевникова

Одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.

Об этом сообщила на своей странице у Facebok Екатерина Ножевникова.

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Активистка отметила, что высшее руководство государства должно предложить украинцам и военным новый общественный договор, в рамках которого будет сохранен баланс между рисками сворачивания децентрализации и обеспечения направления всех доходов государства бюджетов всех уровней на обеспечение Сил Обороны, что восстановит доверие общества и волонтерского сообщества к власти на всех уровнях.

Скриншот призыва волонтера. Фото: Екатерина Ножевникова

Требования к власти

Правительство Украины должно урегулировать расходы и отменить все тендеры и закупки, которые пока не имеют критической необходимости. Она отметила, что все потребности страны покрываются исключительно с макрофинансовой помощи, поэтому в бюджет на 2014 год нужно увеличить объем обязательного обеспечения армии.

"На закупку оружия и выплату денежного довольствия военнослужащим и служащим Сил Обороны, относительно которого есть сигналы задержек в выплатах, выплат не в полном объеме, коррупции с выплатами. Также, немедленно, требуем изменить текущие нормы права возможности финансирования из местных бюджетов исключительно мер и работ по территориальной обороне и мобилизационной подготовке местного значения к расширению номенклатуры закупок военными частями в рамках механизма субвенции", — написала волонтер.

Волонтеры не понимают, почему за полтора года полноценной войны, бойцов на фронте всем необходимым приходится обеспечивать им, а деньги просить у обычных украинцев. Тем временем в бюджете есть деньги, которые могли спасти ни одну сотню жизней наших ребят.

"В городе Одесса и Одесской области одними из сотен примеров такого мародерства, циничного использования средств с целью дерибана расходов приближенными к власти исполнителями работ реконструкция помещения Киевского райсуда (за 106 миллионов гривен, средства городского бюджета г. Одессы) и ремонт Театра юного зрителя на улице Греческой, 48А (за 31 млн грн, средства областного бюджета) Один текущий ремонт такого театра — это две тысячи FPV дронов для ВСУ — сто шесть миллионов на ремонт суда — это двести двенадцать тысяч кровоостанавливающих турникетов, без которых прямо сейчас, ежедневно умирают десятки, сотни бойцов", — отмечается в обращении.

Напомним, сегодня утром более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг у стен Одесского городского совета. Выступали против расходов городского бюджета на нужды, которые, по их мнению, могут подождать.