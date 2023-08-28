STOP неадекватні тендери

Мітинг біля стін Одеської міської ради. Фото: Новини.LIVE

Понад півсотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. Виступали проти витрат міського бюджету на ті потреби, які, на їхню думку, можуть зачекати.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця подій.

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Катерина Ножевнікова. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу припинити те, що коїться в країні, хочу припинити безглузде витрачання коштів, які спрямовуються куди завгодно, тільки не туди, де зараз є найбільша потреба. А це — наші ЗСУ, які захищають країну від агресора", — зазначила Катерина Ножевнікова.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Пріоритет — підтримка ЗСУ

Також Катерина Ножевнікова додала, що сьогодні благодійні фонди отримують мільярдні запити від військовослужбовців, є велика потреба у турнікетах, автомобілях, дронах і волонтери неспроможні самостійні їх закрити. Тут потрібне державне фінансування, а тому нині важливо фінансування спрямувати на боротьбу з ворогом, а не на поточний ремонт доріг чи фасаду адмінбудівель.

Обурення волонтерів викликали останні тендери, про які стало відомо, зокрема ремонт будівлі Київського районного суду Одеси за 106 млн грн.

Мітинг на підтримку ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

"Справа не тільки у ремонті будівлі Київського райсуду, ми бачимо, як по всій країні витрачаються мільярди гривень не на оборону, а на поточні не критичні потреби. Так, дороги треба ремонтувати, але стратегічно важливі, які забезпечують пересування ЗСУ. Коли перекладається асфальт в центрі міста за 1000 км від фронту, то у мене виникає питання: ви для кого ці дороги готуємо, для кого будівлю суду ремонтуєте? Для Росії, якщо вона, не дай боже, сюди прийде? Відремонтовані дороги не допоможуть хлопцю, який поранений на полі бою, відреставрований фасад не допоможе накласти турнікет пораненому. Тому наша вимога — скерувати фінансування на українську армію, яка сьогодні захищає нас від окупантів", — зазначала Катерина Ножевнікова.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Одесити долучилися до мітингу

Спочатку мітинг планувався, як поодинокий, його анонсувала волонтерка Катерина Ножевнікова, втім згодом до нього долучилися й інші громадяни, які сьогодні допомагають ЗСУ.

Яна Тітаренко. Фото: Новини.LIVE

"В Україні повинен бути єдиний пріоритет — ЗСУ, тому будь-які роботи, які можуть зачекати, їх треба зупинити, а відновити після перемоги. Ми маємо зараз бути зосереджені на боротьбі проти ворога. Я — волонтер з 2014 року і знаю, що сьогодні власними силами ми не можемо закрити всі потреби. Попереду йде зима, запитів більшає і вони не зосереджені лише на теплих речах. Якщо ми будемо розраховувати лише на підтримку від звичайних громадян України, то війна тоді затягнеться на довго. А тому всі гроші від партнерів — лише на ЗСУ. Це міф про економічний фронт, у нас фронт єдиний — там, де ллється кров і гинуть наші хлопці", — розказала учасниця мітингу Яна Тітаренко.

Мітинг на підтримку ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати Київський районний суд, проте дискусії щодо вартості робіт не вщухають. Наразі стало відомо, що на його реконструкцію місцева влада виділила лише 10 мільйонів гривень.