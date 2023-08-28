STOP неадекватные тендеры

Митинг у стен Одесского городского совета. Фото: Новини.LIVE

Более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг возле стен Одесского городского совета. Выступали против расходов городского бюджета на нужды, которые, по их мнению, могут подождать.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места событий.

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Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу прекратить то, что творится в стране, хочу прекратить бессмысленное расходование средств, которые направляются куда угодно, только не туда, где сейчас наибольшая потребность. А это — наши ВСУ, защищающие страну от агрессора", — отметила Екатерина Ножевникова.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Приоритет — поддержка ВСУ

Также Екатерина Ножевникова добавила, что сегодня благотворительные фонды получают миллиардные запросы от военнослужащих, большая потребность в турникетах, автомобилях, дронах и волонтеры не могут самостоятельные их закрыть. Здесь нужно государственное финансирование, а потому важно финансирование направить на борьбу с врагом, а не на текущий ремонт дорог или фасада админзданий.

Возмущение волонтеров вызвали последние тендеры, о которых стало известно, в частности, ремонт здания Киевского районного суда Одессы за 106 млн грн.

Митинг в поддержку ВСУ. Фото: Новини.LIVE

"Дело не только в ремонте здания Киевского райсуда, мы видим, как по всей стране тратятся миллиарды гривен не на оборону, а на текущие не критические нужды. Да, дороги надо ремонтировать, но стратегически важны, которые обеспечивают передвижение ВСУ. Когда переводится асфальт в центре города в 1000 км от фронта, то у меня возникает вопрос: вы для кого эти дороги готовим, для кого здание суда ремонтируете? Для России, если она, не дай бог, сюда придет? Отреставрированный фасад не поможет наложить турникет раненому. Поэтому наше требование — направить финансирование на украинскую армию, которая сегодня защищает нас от оккупантов", — отмечала Екатерина Ножевникова.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Одесситы присоединились к митингу

Сначала митинг планировался, как одинокий, его анонсировала волонтер Екатерина Ножевникова, впрочем, к нему присоединились и другие граждане, которые сегодня помогают ВСУ.

Яна Титаренко. Фото: Новини.LIVE

"В Украине должен быть единственный приоритет — ВСУ, поэтому любые работы, которые могут подождать, их нужно остановить, а возобновить после победы. Мы должны быть сейчас сосредоточены на борьбе против врага. Я — волонтер с 2014 года и знаю, что сегодня собственными силами мы не можем закрыть все потребности. Впереди идет зима, запросов увеличивается и они не сосредоточены только на теплых вещах. Если мы будем рассчитывать только на поддержку от обычных граждан Украины, то война тогда затянется на долго. Поэтому все деньги от партнеров — только на ВСУ. Это миф об экономическом фронте, у нас фронт единственный — там, где льется кровь и гибнут наши ребята", — рассказала участница митинга Яна Титаренко.

Митинг в поддержку ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе планируют отремонтировать Киевский районный суд, однако дискуссии о стоимости работ не утихают. Сейчас стало известно, что на его реконструкцию местные власти выделили всего 10 миллионов гривен.