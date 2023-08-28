STOP неадекватные тендеры: одесские волонтеры выступили против расходов бюджета
Более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг возле стен Одесского городского совета. Выступали против расходов городского бюджета на нужды, которые, по их мнению, могут подождать.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места событий.
"Я хочу прекратить то, что творится в стране, хочу прекратить бессмысленное расходование средств, которые направляются куда угодно, только не туда, где сейчас наибольшая потребность. А это — наши ВСУ, защищающие страну от агрессора", — отметила Екатерина Ножевникова.
Приоритет — поддержка ВСУ
Также Екатерина Ножевникова добавила, что сегодня благотворительные фонды получают миллиардные запросы от военнослужащих, большая потребность в турникетах, автомобилях, дронах и волонтеры не могут самостоятельные их закрыть. Здесь нужно государственное финансирование, а потому важно финансирование направить на борьбу с врагом, а не на текущий ремонт дорог или фасада админзданий.
Возмущение волонтеров вызвали последние тендеры, о которых стало известно, в частности, ремонт здания Киевского районного суда Одессы за 106 млн грн.
"Дело не только в ремонте здания Киевского райсуда, мы видим, как по всей стране тратятся миллиарды гривен не на оборону, а на текущие не критические нужды. Да, дороги надо ремонтировать, но стратегически важны, которые обеспечивают передвижение ВСУ. Когда переводится асфальт в центре города в 1000 км от фронта, то у меня возникает вопрос: вы для кого эти дороги готовим, для кого здание суда ремонтируете? Для России, если она, не дай бог, сюда придет? Отреставрированный фасад не поможет наложить турникет раненому. Поэтому наше требование — направить финансирование на украинскую армию, которая сегодня защищает нас от оккупантов", — отмечала Екатерина Ножевникова.
Одесситы присоединились к митингу
Сначала митинг планировался, как одинокий, его анонсировала волонтер Екатерина Ножевникова, впрочем, к нему присоединились и другие граждане, которые сегодня помогают ВСУ.
"В Украине должен быть единственный приоритет — ВСУ, поэтому любые работы, которые могут подождать, их нужно остановить, а возобновить после победы. Мы должны быть сейчас сосредоточены на борьбе против врага. Я — волонтер с 2014 года и знаю, что сегодня собственными силами мы не можем закрыть все потребности. Впереди идет зима, запросов увеличивается и они не сосредоточены только на теплых вещах. Если мы будем рассчитывать только на поддержку от обычных граждан Украины, то война тогда затянется на долго. Поэтому все деньги от партнеров — только на ВСУ. Это миф об экономическом фронте, у нас фронт единственный — там, где льется кровь и гибнут наши ребята", — рассказала участница митинга Яна Титаренко.
Напомним, в Одессе планируют отремонтировать Киевский районный суд, однако дискуссии о стоимости работ не утихают. Сейчас стало известно, что на его реконструкцию местные власти выделили всего 10 миллионов гривен.