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В Одесі проходить акція на підтримку військовополонених

5 серпня 2023 14:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі проходить акція "Поверніть героїв додому"
Акція підтримки військовополонених. Фото: Суспільне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі вперше проходить акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні. Небайдужі містяни та родичі полонених вийшли на вулиці міста на мирний мітинг "Поверніть героїв додому".

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного

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За словами організаторів, до акції у центрі міста доєдналася майже сотня людей.

Де відбувається хода

Мирна акція розпочалася після 12 години у центрі міста, а триватиме до 16. Організатори також збираються провести ходу у й завтра у той самий час.

Маршрут ходи

Маршрут розпочався з вулиці Дерибасівської (від Пасажу). Далі учасники пройшли по вулицях Преображенській та Катерининській. Закінчити маршрут планують у міському саду.

Нагадаємо, голова департаменту боротьби зі злочинами під час війни при Генпрокуратурі України Юрій Білоусов заявив про тонкощі обміну засуджених військовослужбовців Росії. За його словами, в обміні беруть участь лише деякі засуджені, тоді як ті, хто звинувачується в особливо тяжких злочинах проти мирного населення, залишаються винятком.

Також ми писали, що на Запорізькому напрямі російські окупанти масово здаються у полон українським захисникам. Причина цього — проблеми з матеріально-технічним забезпеченням армії РФ.

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