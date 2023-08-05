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В Одессе проходит акция в поддержку военнопленных

5 августа 2023 14:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе проходит акция "Верните героев домой"
Акция поддержки военнопленных. Фото: Суспільне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе впервые проходит акция в поддержку находящихся в плену военных. Неравнодушные горожане и родственники пленных вышли на улицы города на мирный митинг "Верните героев домой".

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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По словам организаторов, к акции в центре города присоединились около сотни человек.

Где происходит шествие

Мирная акция началась после 12 часов в центре города, а продлится до 16. Организаторы также собираются провести шествие и завтра в то же время.

Маршрут шествия

Маршрут начался с улицы Дерибасовской (от Пассажа). Далее участники прошли по улицам Преображенской и Екатерининской. Закончить маршрут планируется в городском саду.

Напомним, глава департамента борьбы с преступлениями во время войны при Генпрокуратуре Украины Юрий Билоусов заявил о тонкостях обмена осужденных военнослужащих России. По его словам, в обмене принимают участие лишь некоторые осужденные, в то время как обвиняемые в особо тяжких преступлениях против мирного населения остаются исключением.

Также мы писали, что на Запорожском направлении российские оккупанты массово сдаются в плен украинским защитникам. Причина этого — проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ.

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