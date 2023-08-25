"Соромно": одеська волонтерка вийде на пікет через скандальні тендери

Катерина Ножевнікова. Фото: google

Сьогодні на сесії Одеської міської ради депутати відмовились зняти фінансування ремонту Київського суду. Хоча депутати дізнались тільки сьогодні вранці, що саме будуватиметься й представники деяких фракцій вважають такі розтрати наразі не на часі, ремонту бути.

Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка Катерина Ножевнікова написала у себе на сторінці у facebook.

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"В понеділок о 9 ранку буду стояти біля місцевої ради. Можете викликати поліцію, як зробили в Києві, вчора коли вийшов на пікет бойовий медик. Але з кожним днем таких як ми буде більше.. Спробуйте зупинитися. Поки що ви не перетнули межу і не стали такими ж саме, як ті, з ким зараз наша країна воює. Сподіваюсь, кожне місто України буде робити це ж саме. Виходити на одиночні пікети до адміністрацій. Бо поки нас захищають на фронту ми повинні захищати їх в тилу", — йдеться в повідомленні.

Крім того, волонтерка попросила вибачення перед бійцями, які наразі віддають своє життя за Україну й додала, що їй ніколи в житті не було так соромно за місто.

"Стрічка рветься від запитів на дрони, автівки, медичну допомогу. В нас така заможня область та місто, а Одеські бригади постійно збирають та купують необхідне за свої кошти та гроші, які збирають їм по всій країні. Поки їхні ж гроші витрачаються ось на всі ці під пафосні слова "ми тут все робимо задля перемоги" сидячі в комфортних кабінетах посеред "одеського котла"", — написала Катерина Ножевнікова.

Допис Катерини Ножевнікової. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів. В питанні розбиралась редакція Новини.LIVE.