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"Стыдно": одесская волонтер выйдет на пикет из-за скандальных тендеров

25 августа 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Стыдно": одесская волонтер выйдет на пикет из-за скандальных тендеров
Екатерина Ножевникова. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня на сессии Одесского горсовета депутаты отказались снять финансирование ремонта Киевского суда. Хотя депутаты узнали только сегодня утром, что именно будет строиться и представители некоторых фракций считают такие растраты пока не ко времени, ремонта быть.

Свои мнения по "нужным" расходам из бюджета волонтер Екатерина Ножевникова написала у себя на странице в facebook.

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"В понедельник в 9 утра буду стоять возле местного совета. Можете вызвать полицию, как сделали в Киеве, вчера когда вышел на пикет боевой медик. Но с каждым днем таких как мы будем больше.. Попробуйте остановиться. Пока что вы не пересекли границу и не стали такими же, как те, с кем сейчас наша страна воюет. Надеюсь, каждый город Украины будет делать то же самое. Выходить на одиночные пикеты в администрации. Потому что пока нас защищают на фронте мы должны защищать их в тылу", — говорится в сообщении.

Кроме того, волонтер попросила прощения перед бойцами, которые отдают свою жизнь за Украину и добавила, что ей никогда в жизни не было так стыдно за город.

"Лентка рвется от запросов на дроны, автомобили, медицинскую помощь. У нас такая богатая область и город, а Одесские бригады постоянно собирают и покупают необходимое за свои средства и деньги, которые собирают им по всей стране. Пока их же деньги тратятся вот на все эти под пафосные слова "мы здесь все делаем ради победы" сидящие в комфортных кабинетах среди "одесского котла", — написала Екатерина Ножевникова.

Сообщение Екатерины Ножевниковой. Фото: скриншот
Сообщение Екатерины Ножевниковой. Фото: скриншот

Напомним, одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов. В этом вопросе разбиралась редакция Новини.LIVE.

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