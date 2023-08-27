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10 мільйонів замість 100: в Одеській мерії розповіли про необхідність ремонту суду

27 серпня 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській мерії розповіли про необхідність ремонту суду
Київський районний суд Одеси. Фото: Київський районний суд Одеси
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відремонтувати Київський районний суд, проте дискусії щодо вартості робіт не вщухають. Наразі стало відомо, що на його реконструкцію місцева влада виділила лише 10 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Наразі відомо, що оголошена вартість у 106 мільйонів, через яку розгорівся скандал, — це вартість всього проєкту, який було розпочато ще до війни. 

"10 млн грн підуть виключно на прибудову приміщення Київського райсуду для перебування затриманих і правоохоронців, що їх супроводжують", — йдеться у повідомленні віцемера Одеси Олександра Філатова.

Чому ремонт суду необхідний

У Київському районному суді відбувається переважна більшість слухань у справах та інших правоохоронних заходах. Наразі він найбільш завантажений в Україні.

"Даний суд під час війни працює зі спеціальними службами та військовими, для яких необхідні взагалі особливі умови з точки зору безпеки", — наголошує Філатов.

Нагадаємо, управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Оцінили вартість робіт у понад 100 мільйонів гривень. 

Додамо, одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 мільйонів.  Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у facebook.

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