Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow 10 миллионов вместо 100: в Одесской мэрии рассказали о необходимости ремонта суда arrow

10 миллионов вместо 100: в Одесской мэрии рассказали о необходимости ремонта суда

27 августа 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской мэрии рассказали о необходимости ремонта суда
Киевский райсуд Одессы. Фото: Киевский районный суд Одессы
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют отремонтировать Киевский районный суд, однако дискуссии о стоимости работ не утихают. Сейчас стало известно, что на его реконструкцию местные власти выделили всего 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Известно, что объявленная стоимость в 106 миллионов, из-за которой разгорелся скандал, — это стоимость всего проекта, который был начат еще до войны.

"10 млн грн пойдут исключительно на пристройку помещения Киевского райсуда для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей", — говорится в сообщении вице-мэра Одессы Александра Филатова.

Почему ремонт суда необходим

В Киевском районном суде проходит подавляющее большинство слушаний по делам и другим правоохранительным мероприятиям. Сейчас он наиболее загружен в Украине.

"Данный суд во время войны работает со специальными службами и военными, для которых необходимы вообще особые условия с точки зрения безопасности", — отмечает Филатов.

Напомним, управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера по ремонту здания Киевского суда. Оценили стоимость работ более чем в 100 миллионов гривен.

Добавим, одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в facebook.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз