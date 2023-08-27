В Одесской мэрии рассказали о необходимости ремонта суда

Киевский райсуд Одессы. Фото: Киевский районный суд Одессы

В Одессе планируют отремонтировать Киевский районный суд, однако дискуссии о стоимости работ не утихают. Сейчас стало известно, что на его реконструкцию местные власти выделили всего 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Известно, что объявленная стоимость в 106 миллионов, из-за которой разгорелся скандал, — это стоимость всего проекта, который был начат еще до войны.

"10 млн грн пойдут исключительно на пристройку помещения Киевского райсуда для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей", — говорится в сообщении вице-мэра Одессы Александра Филатова.

Почему ремонт суда необходим

В Киевском районном суде проходит подавляющее большинство слушаний по делам и другим правоохранительным мероприятиям. Сейчас он наиболее загружен в Украине.

"Данный суд во время войны работает со специальными службами и военными, для которых необходимы вообще особые условия с точки зрения безопасности", — отмечает Филатов.

Напомним, управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера по ремонту здания Киевского суда. Оценили стоимость работ более чем в 100 миллионов гривен.

Добавим, одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в facebook.