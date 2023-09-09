Сначала дроны для ВСУ: сотни одесситов вышли на митинг под мэрией
Уже третью неделю под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеров и неравнодушных горожан становится все больше, однако местные власти до сих пор не хотят слышать требований митингующих.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
"Будем стоять до последнего"
Жители города пришли под стены мэрии с требованиями отменить нелепые расходы из городского бюджета, когда эти деньги могут работать на фронте и спасти не одну жизнь.
"Мы призываем, мы требуем, мы умоляем. Я уже не знаю как достучаться до власти: увидите нас, мы стоим здесь не за себя. Мы отдаем налоги и требуем, чтобы они тратились там, где необходимо. Мы на войне. Те елки, которые мы сегодня сажаем, они никак не помогут находящемуся на передовой военному", — сказала волонтер Екатерина Ножевникова.
Война продолжается
Также горожане возмущаются, что, несмотря на их призывы, чиновники все равно решили провести тендеры, против которых выступают одесситы. Таким образом, власть словно оторвана от реальности и выделяет бюджетные средства на "свои" нужды, а тем временем у бойцов на передовой есть большая потребность в транспорте, турникетах и дронах.
"Мы до сих пор, через 9 лет войны, имеем ситуацию, когда у воинов нет ношей для эвакуации, автомобилей. Люди в прямом смысле выносят на спинах своих раненых товарищей, а вместе с тем — барабаны, теннисные корты, суды. Наверное, нужны эти вопросы решать после войны", — добавила одесская волонтер.
Напомним, одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.