Сотни одесситов вышли на митинг под мэрией

Митингующие возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Уже третью неделю под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеров и неравнодушных горожан становится все больше, однако местные власти до сих пор не хотят слышать требований митингующих.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Жители города пришли под стены мэрии с требованиями отменить нелепые расходы из городского бюджета, когда эти деньги могут работать на фронте и спасти не одну жизнь.

"Мы призываем, мы требуем, мы умоляем. Я уже не знаю как достучаться до власти: увидите нас, мы стоим здесь не за себя. Мы отдаем налоги и требуем, чтобы они тратились там, где необходимо. Мы на войне. Те елки, которые мы сегодня сажаем, они никак не помогут находящемуся на передовой военному", — сказала волонтер Екатерина Ножевникова.

Активисты у стен городского совета. Фото: Новини.LIVE

Одесситы требуют, чтобы их услышали. Фото: Новини.LIVE

Война продолжается

Также горожане возмущаются, что, несмотря на их призывы, чиновники все равно решили провести тендеры, против которых выступают одесситы. Таким образом, власть словно оторвана от реальности и выделяет бюджетные средства на "свои" нужды, а тем временем у бойцов на передовой есть большая потребность в транспорте, турникетах и дронах.

"Мы до сих пор, через 9 лет войны, имеем ситуацию, когда у воинов нет ношей для эвакуации, автомобилей. Люди в прямом смысле выносят на спинах своих раненых товарищей, а вместе с тем — барабаны, теннисные корты, суды. Наверное, нужны эти вопросы решать после войны", — добавила одесская волонтер.

Люди вышли с плакатами на митинг. Фото: Новини.LIVE

Митингующие в толпе. Фото: Новини.LIVE

Протест за отмену тендеров у мэрии. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.