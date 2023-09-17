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Кипер требует от мэра Одессы Труханова отменить тендеры: какие именно

17 сентября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кипер обратился к мэру Одессы Труханову
Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встал на сторону митингующих и потребовал отменить скандальные тендеры на ремонт суда и озеленение города. С соответствующим запросом разобраться в деталях он обратился к мэру Геннадию Труханову.

Об этом Новини.LIVE узнали из обращения главы ОВА Кипера к мэру Одессы.

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По словам Олега Кипера, реконструкция суда за более 100 миллионов гривен не необходима во время войны.

"Прошу инициировать пересмотр этих вопросов и лично глубже изучить материалы закупок и принять решение о целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели", — пишет Кипер.

Также это касается и уже второго тендера от "Горзелентреста" по закупкам вечнозеленых насаждений. На портале открытого аукциона отмечено, что на цветы и елки коммунальщики готовы потратить 6 миллионов гривен.

Уже третью неделю неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты под стены городского совета с требованиями отменить многомиллионные нелепые тендеры и направить средства на помощь армии. Однако никакой положительной реакции со стороны власти нет, наоборот, чиновники пытаются всячески игнорировать активистов.

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