Кипер обратился к мэру Одессы Труханову

Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встал на сторону митингующих и потребовал отменить скандальные тендеры на ремонт суда и озеленение города. С соответствующим запросом разобраться в деталях он обратился к мэру Геннадию Труханову.

Об этом Новини.LIVE узнали из обращения главы ОВА Кипера к мэру Одессы.

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По словам Олега Кипера, реконструкция суда за более 100 миллионов гривен не необходима во время войны.

"Прошу инициировать пересмотр этих вопросов и лично глубже изучить материалы закупок и принять решение о целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели", — пишет Кипер.

Также это касается и уже второго тендера от "Горзелентреста" по закупкам вечнозеленых насаждений. На портале открытого аукциона отмечено, что на цветы и елки коммунальщики готовы потратить 6 миллионов гривен.

Уже третью неделю неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты под стены городского совета с требованиями отменить многомиллионные нелепые тендеры и направить средства на помощь армии. Однако никакой положительной реакции со стороны власти нет, наоборот, чиновники пытаются всячески игнорировать активистов.