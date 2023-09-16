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В першу чергу — ЗСУ: в Одесі третій тиждень тривають мітинги біля мерії

16 вересня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі третій тиждень тривають мітинги біля мерії
Небайдужі одесити вийшли на мітинг біля міськради. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже третій тиждень поспіль небайдужі одесити виходять на мирні протести під стіни міської ради з вимогами скасувати багатомільйонні безглузді тендери та направити кошти на допомогу армії. Проте жодної позитивної реакції збоку влади немає, навпаки чиновники намагаються усіляко ігнорувати активістів.

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Щоразу містян стає все більше, а вимоги дедалі голоснішими. Однією з головних вимог одеситів залишається скасування аукціонів, без яких під час війни може обійтися місто, зокрема ремонту ТЮГу або районного суду. 

Активісти зазначають, що будуть виходити  стільки, скільки буде потрібно для того, щоб влада їх почула.

"У нас не можуть змінитися вимоги, адже це вимоги притомного українця: припиніть витрачати кошти на те, що зараз не потрібно. Ми ж дійсно можемо зараз вижити й без нових дерев або фасадів. У нас по 20-30 років фасади нікого не хвилювали, і тільки зараз ми бачимо, що під час війни стали витрачати на це величезні кошти", — сказала волонтерка Катерина Ножевнікова. 

Також за словами активістки, люди дуже втомилися від постійних протиріч, які систематично надходять від чиновників. Адже звідусіль українців закликають допомагати армії, а бюджетні кошти витрачають незрозуміло на що.

"У нас навіть по телевізору зараз кожні п'ять хвилин показують якісь нові збори на турнікети, дрони, автівки, а поруч з тим багатомільйонні витрати на перекладання бруківки. Певно, що в населення це викликає дисонанс", — додала Ножевнікова. 

Дронам — бути 

У пресслужбі ВМС ЗС України повідомили, що громада міста Одеси прийняла рішення щодо виділення значної суми коштів для потреб окремих бригад морської піхоти. На цю субвенцію від Одеського міського голови планується підвищити бойовий потенціал підрозділів та закупити БпЛА різних зразків, як для ведення розвідки, так і для нанесення ураження ворогу.

Нагадаємо, одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів. В питанні розбиралась редакція Новини.LIVE.

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