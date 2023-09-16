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В первую очередь — ВСУ: в Одессе третью неделю проходят митинги возле мэрии

16 сентября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе третью неделю проходят митинги возле мэрии
Неравнодушные одесситы вышли на митинг у горсовета. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Уже третью неделю неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты под стены городского совета с требованиями отменить многомиллионные нелепые тендеры и направить средства на помощь армии. Однако никакой положительной реакции со стороны власти нет, наоборот, чиновники пытаются всячески игнорировать активистов.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Плакат митингующего под мэрией. Фото: Новини.LIVE

"Тендеры на ВСУ"

Каждый раз горожан становится все больше, а требования все громче. Одним из главных требований одесситов остается отмена аукционов, без которых во время войны может обойтись город, в том числе ремонт ТЮЗа или районного суда.

Активисты отмечают, что будут выходить столько, сколько потребуется для того, чтобы власти их услышали.

"У нас не могут измениться требования, ведь это требования сознательного украинца: прекратите тратить средства на то, что сейчас не нужно. Мы ведь действительно можем сейчас выжить и без новых деревьев или фасадов. У нас по 20-30 лет фасады никого не волновали, и только сейчас мы видим, что во время войны стали тратить на это огромные средства", — сказала волонтер Екатерина Ножевникова.

Одесситы вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE
Сотни одесситов на протесте у мэрии. Фото: Новини.LIVE

Также по словам активистки, люди очень устали от постоянных противоречий, систематически поступающих от чиновников. Ведь отовсюду украинцев призывают помогать армии, а бюджетные средства тратят непонятно на что.

"У нас даже по телевизору сейчас каждые пять минут показывают какие-то новые сборы на турникеты, дроны, автомобили, а вместе с тем многомиллионные затраты на переложение брусчатки. Наверное, у населения это вызывает диссонанс", — добавила Ножевникова.

Дронам — быть

В пресс-службе ВМС ВС Украины сообщили, что община города Одессы приняла решение о выделении значительной суммы средств для нужд отдельных бригад морской пехоты. На эту субвенцию от Одесского городского головы планируется повысить боевой потенциал подразделений и закупить БПЛА разных образцов как для ведения разведки, так и для нанесения поражения врагу.

Требования горожан к тендерам. Фото: Новини.LIVE
Активисты с плакатами. Фото: Новости.
Требования горожан к власти. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов. В этом вопросе разбиралась редакция Новини.LIVE.

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