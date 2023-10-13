Деньги на ВСУ: Одесский городской совет объявил тендер на закупку дронов
Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из городского бюджета на БпЛА планируют выделить 33 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона тендер объявил Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.
Что планируют приобрести
В тендерной документации отмечается, что планируют купить 15 комплектов, каждый из которых будет содержать 100 FPV-дронов.
Технические требования
Квадрокоптеры должны содержать в комплектации аккумуляторные батареи к ним, видеошлем, пульт управления и ретранслятор. Полезная нагрузка беспилотников должна быть не менее 1,2 кг, а максимальная скорость полета — не менее 130 км/ч.
Отметим, сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Напомним, что субботы под стенами Одесской мэрии люди выходят на митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ.
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