Одесский городской совет объявил тендер на закупку дронов

Военный держит в руках FPV-дроны. Фото: heroesukraine.org

Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из городского бюджета на БпЛА планируют выделить 33 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона тендер объявил Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют приобрести

В тендерной документации отмечается, что планируют купить 15 комплектов, каждый из которых будет содержать 100 FPV-дронов.

Технические требования

Квадрокоптеры должны содержать в комплектации аккумуляторные батареи к ним, видеошлем, пульт управления и ретранслятор. Полезная нагрузка беспилотников должна быть не менее 1,2 кг, а максимальная скорость полета — не менее 130 км/ч.

Отметим, сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что субботы под стенами Одесской мэрии люди выходят на митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ.