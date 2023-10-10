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150 мільйонів "закатають в асфальт": на Одещині планують ремонт доріг

10 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині планують ремонт доріг
Ремонт автомобільної траси. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, ДП "Служба місцевих автомобільних доріг" готова виділили на відновлення дороги 144 275 549 гривень та вже шукає виконавця. Переможець тендеру має забезпечити ремонт та догляд за 466 км доріг.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • ліквідація пошкоджень та деформацій дорожнього полотна на дорогах місцевого значення,
  • ремонт металевих бар'єрів,
  • облаштування розмітки, озеленення та прибирання узбіччя.

Також виконувач робіт відповідатиме і за очищення доріг від снігу взимку. 

 

Інші тендери в Одесі

Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів. 

Нагадаємо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 мільйонів.  Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у facebook.

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