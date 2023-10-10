В Одесской области планируют ремонт дорог

Ремонт автомобильной трассы. Фото: УНИАН

В Одесской области планируют потратить около 150 миллионов гривен на ремонт дорог. Основной задачей восстановления полотна является устранение повреждений и деформаций.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, ГП "Служба местных автомобильных дорог" готово выделить на восстановление дороги 144 275 549 гривен и уже ищет исполнителя. Победитель тендера должен обеспечить ремонт и уход за 466 км дорог.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

ликвидация повреждений и деформаций дорожного полотна на дорогах местного значения,

ремонт металлических барьеров,

устройство разметки, озеленение и уборка обочин.

Также производитель работ будет отвечать и за очистку дорог от снега зимой.

Другие тендеры в Одессе

Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов.

Напомним, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в facebook.