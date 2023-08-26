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11 мільйонів на ремонт укриття в Одесі виявилося замало: скільки потрібно ще

26 серпня 2023 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі вдруге оголосили тендер на ремонт укриття
Схема руху до укриття. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час війни в Одесі вже понад 8 місяців ремонтують укриття, на яке витратили майже 11 мільйонів гривень. Проте наразі комунальники повідомляють, що потрібно ще чотири.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, останні пів року триває капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Одеського обласного комунального підприємства "Видавництво Чорномор’я", розташованого на площі Бориса Дерев’янка, 1.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Подробиці тендеру

Почали будівництво у листопаді 2022 року. Тоді комунальники оцінили вартість на 10,17 мільйона гривень, ще були додаткові тендери на технічний нагляд та проєкт. Загальна сума наблизилась до 11 мільйонів гривень. Проте за 8 місяців переможець тендеру ТОВ "А-ПРО-ГРУП" так і не зміг завершити роботи, а навпаки там заявили, що виникли непередбачувані проблеми та необхідно ще 4 мільйони. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Інші тендери в Одесі

Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів. 

Нагадаємо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 мільйонів.  Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у facebook.

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